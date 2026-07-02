Φωτιά στην Άρτα – Ήχησε το 112 στον Άγιο Σπυρίδωνα, επιχειρούν 4 εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, το απόγευμα της Πέμπτης 2/7 καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Στρογγύλη Άρτας.
Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Στρογγύλης #Άρτα.
Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2026
Παράλληλα, ήχησε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Άγιος Σπυρίδων προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 2, 2026
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