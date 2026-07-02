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Φωτιά στην Άρτα – Ήχησε το 112 στον Άγιο Σπυρίδωνα, επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στην Άρτα – Ήχησε το 112 στον Άγιο Σπυρίδωνα, επιχειρούν 4 εναέρια μέσα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:46

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, το απόγευμα της Πέμπτης 2/7 καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Στρογγύλη Άρτας.

Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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Παράλληλα, ήχησε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Άγιος Σπυρίδων προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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