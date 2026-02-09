Άρτα: Ανείπωτος πόνος για το χαμό της 35χρονης μητέρας – Κατέρρευσε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Άρτας μετά τον θάνατο της 35χρονης μητέρας που άφησε την τελευταία της πνοή 15 μέρες μετά την γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (7/2) όταν η άτυχη γυναίκα ευρισκόμενη στο σαλόνι του σπιτιού της ένοιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε την ώρα που θήλαζε το νεογέννητο παιδί της.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο όταν έφτασαν η 35χρονη δεν είχε πλέον σφυγμό. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψή της, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Μέχρι και το πρωί του Σαββάτου δεν είχε διαγνωσθεί κανένα πρόβλημα υγείας και δεν είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Όπως μεταδίδει το MEGA, η 35χρονη ήταν μητέρα ενός τρίχρονου παιδιού, ενώ το δεύτερο παιδί της γεννήθηκε μόλις πριν από 15 ημέρες. Εργαζόταν ως δασκάλα ειδικής αγωγής και τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε διοριστεί σε μόνιμη θέση σε νηπιαγωγείο στη Ζάκυνθο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία – νεκροτομή που αναμένεται να διενεργηθεί.