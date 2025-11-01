Άρπαζε ρολόγια και κοσμήματα από αποθήκη εταιρείας που εργαζόταν – Πάνω από 120.000 ευρώ η λεία του

Στα πράσα πιάστηκε 54χρονος που “άρπαζε” ρολόγια και κοσμήματα από αποθήκη εταιρείας που εργαζόταν στην Αττική.

Ο δράστης συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη (30/10) και κατηγορείται για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Ο ίδιος φέρεται ήταν φύλακας στην εν λόγω αποθήκη, ενώ η λεία από τα κλοπιμαία ξεπερνάει τα 120.000 ευρώ

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, το διάστημα από το 2018 έως και το 2019, αφαίρεσε από αποθήκη εταιρείας, ρολόγια και κοσμήματα, συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ και στη συνέχεια τα διέθετε προς πώληση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Κατά την προσαγωγή του, παρέδωσε σάκο, ο οποίος περιείχε 82 ρολόγια μάρκας «FOLLI FOLLIE» και σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Ένα πιστόλι μαύρου χρώματος με πέντε φυσίγγια κρότου των 9ΜΜ και

• Επιπλέον δώδεκα (12) ρολόγια μάρκας “FOLLI FOLLIE”

Όλα τα ανευρεθέντα ρολόγια αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας με την επωνυμία «FF OPSCO», ως μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων.