30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα: Η εργασία του μέλλοντος στο επίκεντρο της επετειακής εκδήλωσης

Σε μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 30 χρόνων παρουσίας της στην Ελλάδα, η Edenred γιόρτασε την επιτυχημένη πορεία της στην εγχώρια αγορά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία τόνισε χαρακτηριστικά ότι «τα κίνητρα και οι παροχές προς τους εργαζομένους αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού».

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Όπως επισήμανε, «οι επιχειρηματικές επέτειοι αποτελούν αφορμή να αναλογιστούμε πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος της εργασίας, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας τις τελευταίες δεκαετίες», υπογραμμίζοντας ότι «η αγορά εργασίας μεταμορφώνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς».

Η Υπουργός σημείωσε ότι «έχει παρέλθει το δίπολο εργαζόμενοι – εργοδότες. Μαζί με την Πολιτεία, βρίσκονται πλέον όλοι μαζί στην ίδια πλευρά, αναζητώντας λύσεις που θα φέρουν πλούτο και ανάπτυξη, αξιοποιώντας παράλληλα νέα εργαλεία». Όπως ανέφερε, «ο σύγχρονος εργαζόμενος αναζητά, πέρα από έναν ικανοποιητικό μισθό, ευελιξία, δυνατότητες ανέλιξης, αναγνώριση, ευημερία και ουσιαστική ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής».

Σχετικά με την ελληνική αγορά εργασίας, υπογράμμισε ότι «τα τελευταία επτά χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά», επισημαίνοντας πως η ανεργία έχει μειωθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 20%, ο κατώτατος μισθός κατά 41%, ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών και των νέων στην απασχόληση. «Αγγίζουμε πλέον τον σκληρό πυρήνα της ανεργίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «η διαρκής κατάρτιση αποτελεί προϋπόθεση για κάθε εργαζόμενο και κάθε επιχείρηση», ενώ υπενθύμισε πως σταθερός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας».

Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε και στη συμβολή της Edenred, επισημαίνοντας ότι «η πορεία της Edenred στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει αυτή ακριβώς την εξέλιξη. Εδώ και 30 χρόνια προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινή εργασιακή εμπειρία, ενώ παράλληλα στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις, αυξάνοντας την κατανάλωση». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «όταν η καινοτομία υπηρετεί τον άνθρωπο, όλοι βγαίνουν κερδισμένοι», συγχαίροντας την εταιρεία για την πορεία της και εκφράζοντας την προσδοκία να συνεχιστεί η κοινή προσπάθεια, ώστε «η Ελλάδα να γίνει ένας καλύτερος τόπος για να ζει, να εργάζεται και να προοδεύει κανείς».

Από την πλευρά της, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Edenred Ελλάδας, κυρία Μαρία Βερούχη, σημείωσε ότι «το μέλλον δεν είναι κάτι που περιμένουμε να έρθει. Είναι κάτι που οραματιζόμαστε και προετοιμάζουμε με τις αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα», τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη είναι η λέξη που συνοψίζει την 30ετή πορεία της εταιρείας.

Όπως ανέφερε, η Edenred «συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της κουλτούρας των εταιρικών παροχών στην Ελλάδα, σε μια εποχή που κάτι τέτοιο φάνταζε ακόμη και περιττό», ενώ σήμερα εξυπηρετεί 12.000 εταιρικούς πελάτες και 500.000 εργαζομένους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα από τα προϊόντα της. Υπογράμμισε ακόμη ότι η εταιρεία «δεν έκανε ποτέ εκπτώσεις στην ασφάλεια των προϊόντων της», επενδύοντας διαχρονικά στην καινοτομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, εισάγοντας, μεταξύ άλλων, πρώτη στην ελληνική αγορά το Apple Pay.

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Η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, Α.Ε. Laurence Auer, χαρακτήρισε την επέτειο «μια εξαιρετική ιστορία επιτυχίας» μιας γαλλικής εταιρείας στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι ο όμιλος Edenred έχει συμβάλει στον μετασχηματισμό των λύσεων πληρωμών στη χώρα και έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστος εταίρος της ελληνικής αγοράς. Όπως τόνισε, η πορεία της εταιρείας αντανακλά το βάθος της ελληνογαλλικής συνεργασίας και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς αυτή μπορεί να παράγει καινοτομία.

Αναφερόμενη στις διεθνείς τάσεις που διαμορφώνουν το εργασιακό περιβάλλον, η κυρία Dana Sintejudean, Διευθύντρια Benefits & Engagement για την Ευρώπη και την Ιαπωνία της Edenred, σημείωσε ότι ο κόσμος της εργασίας αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, με τους εργαζομένους να αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία, αναγνώριση και ευημερία. Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην τεχνολογία, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμόρφωση και την ασφάλεια, θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ οι αλλαγές αφορούν τόσο τις μεγάλες όσο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

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Κεντρικός Ομιλητής της εκδήλωσης ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, κ. Γιάννης Μαστρογεωργίου, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός βασίζεται στην ανάλυση μοτίβων συμπεριφοράς και στη διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων για το μέλλον. Όπως επισήμανε, η ίδια λογική πρέπει να διέπει και τις επιχειρήσεις, οι οποίες οφείλουν να προετοιμάζονται για διαφορετικά «what if» σενάρια, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις που αναδύονται.

Στο επίκεντρο της συζήτησης που ακολούθησε βρέθηκαν το μέλλον της εργασίας, οι δεξιότητες και η τεχνητή νοημοσύνη. Η Διευθύντρια του Τομέα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικού Διαλόγου του ΣΕΒ, κυρία Κατερίνα Δασκαλάκη, ανέφερε ότι «η εργασία στο μέλλον θα είναι υβριδική, με συνεργασία ανθρώπου και μηχανής», τονίζοντας πως η αξία θα προκύπτει από αυτή τη συνέργεια, ενώ οι γραμμικές καριέρες θα δώσουν τη θέση τους σε μοντέλα συνεχούς μετάβασης, με «βασική δεξιότητα την προσαρμοστικότητα».

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Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Ερευνών στη διαΝΕΟσις, κυρία Φαίη Μακαντάση, υπογράμμισε ότι ήδη συντελούνται σημαντικές μετατοπίσεις στην εργασία, στο ταλέντο και στην επιχειρηματικότητα. Όπως ανέφερε, «στην εργασία η μετατόπιση γίνεται από τη θέση στα καθήκοντα, στο ταλέντο από τις δεξιότητες στον αλφαβητισμό και στην επιχειρηματικότητα από την υιοθέτηση στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας», επισημαίνοντας παράλληλα ότι στην Ελλάδα το 55% των εργαζομένων δηλώνει πως έχει γίνει πιο αποτελεσματικό στη δουλειά του χάρη στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κ. Νίκος Μυλωνόπουλος, Καθηγητής Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας στο ALBA Graduate Business School, τόνισε ότι «η γνώση και η δημιουργικότητα» αποτελούν το αντίδοτο στα ουτοπικά σενάρια γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως σημείωσε, είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε την τεχνολογία «από πρώτο χέρι», ώστε να μη χάσουμε τον έλεγχο των αποφάσεων και των επιλογών μας και να την αξιοποιήσουμε με υπευθυνότητα.

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Ο Country Managing Director της Accenture Ελλάδας, κ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, επισήμανε τέλος ότι η τεχνολογική εξέλιξη δεν είναι γραμμική αλλά «ασυνεχής», στοιχείο που εξηγεί την έννοια του disruption. Εκτίμησε ακόμη ότι, παρότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει στην κατάργηση πολλών επαγγελμάτων, δημιουργεί ταυτόχρονα μια σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να πραγματοποιήσουν ένα ουσιαστικό άλμα στον μετασχηματισμό τους.