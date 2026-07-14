Ειρήνη Μουρτζούκου: Καταπέλτης το εισαγγελικό βούλευμα για τις δολοφονίες των βρεφών – Παραπέμπεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο

Στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ειρήνη Μουρτζούκου μετά την εισήγηση-καταπέλτη της Εισαγγελέως του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αχαΐας. Η 25χρονη θα δικαστεί για τους θανάτους τριών βρεφών και για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας της πρώην συντρόφου της.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, η πολύκροτη υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη της Ηλείας και ολόκληρης της χώρας περνά πλέον στη δικαστική αίθουσα. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας υιοθέτησε πλήρως την πρόταση της Εισαγγελέως που διερεύνησε την υπόθεση, εκδίδοντας ένα παραπεμπτικό βούλευμα-καταπέλτη για την 25χρονη κατηγορουμένη, η οποία παραμένει προφυλακισμένη στις Φυλακές Κορυδαλλού.

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Η εισαγγελική λειτουργός περιγράφει την Ειρήνη Μουρτζούκου ως ένα «οργανωμένο, ιδιαίτερα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρως επικίνδυνο άτομο». Σύμφωνα με το σκεπτικό της πρότασης, η 25χρονη «απολάμβανε τα θύματά της, έρμαια στα χέρια της, χωρίς καμία ενοχή», ενώ απορρίπτεται κατηγορηματικά ο ισχυρισμός της πλευράς της κατηγορουμένης περί μειωμένου καταλογισμού.

Ειρήνη Μουρτζούκου: Το βαρύ κατηγορητήριο

Η δικαστική παραπομπή αφορά συγκεκριμένα εγκληματικά περιστατικά που ξεκινούν από το 2020:

–Χριστούγεννα 2020: Απόπειρα δολοφονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου της.

–4 Φεβρουαρίου 2021: Θάνατος του ηλικίας έξι μηνών βρέφους της φίλης της, Κατερίνας.

–19 Ιουνίου 2022: Θάνατος του πρώτου δικού της παιδιού, σε ηλικία μόλις 19 ημερών.

–17 Οκτωβρίου 2023: Θάνατος του δεύτερου παιδιού της, της δύο μηνών Μαρίας-Φρειδερίκης.

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Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η Εισαγγελέας τοποθετεί την αφετηρία αυτής της καταστροφικής πορείας στο 2014, όταν έφυγε από τη ζωή η Ζωή, η μικρότερη αδελφή της κατηγορουμένης. Παρότι το συγκεκριμένο αδίκημα έχει παραγραφεί νομικά και η 25χρονη δεν θα δικαστεί γι’ αυτό, η εισαγγελική λειτουργός σημειώνει ότι λειτούργησε ως «προάγγελος» της μετέπειτα δράσης της, τονίζοντας πως η κατηγορούμενη αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής της με «ανάλγητο τρόπο» ήδη από την εφηβεία της.