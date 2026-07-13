Σαμ Νιλ: Οι ρόλοι που τον καθιέρωσαν, η δεύτερη ζωή ως οινοποιός και η μάχη με τον καρκίνο

Αν και έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο παλαιοντολόγος Δρ. Άλαν Γκραντ στο «Jurassic Park», ο Sam Neill (Σαμ Νιλ) για πάνω από πέντε δεκαετίες έπαιξε σε μεγάλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές επιτυχίες, ενσαρκώνοντας αξέχαστους και απαιτητικούς ρόλους.

Ο αγαπημένος ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 78 ετών, με την οικογένειά του να χαρακτηρίζει την απώλειά του ξαφνική και απροσδόκητη.

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«Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του Σαμ Νιλ ανακοινώνει την είδηση του θανάτου του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του. Η απώλεια ήταν ξαφνική και απροσδόκητη, αλλά ευλογημένη από το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμεινε ελεύθερος από καρκίνο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας στο προσωπικό του Ιδιωτικού Νοσοκομείου St Vincent’s για την απίστευτη φροντίδα που του παρείχαν» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Το 2022, ο Sam Neill είχε αποκαλύψει μέσα από τα απομνημονεύματά του ότι είχε διαγνωστεί με αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων τρίτου σταδίου, μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος.

Μιλώντας για την ασθένειά του, είχε δηλώσει ότι δεν φοβόταν τον θάνατο, αλλά θα ενοχλούνταν επειδή υπήρχαν ακόμη πολλά πράγματα που ήθελε να κάνει.

Γεννήθηκε ως Νάιτζελ Τζον Ντέρμοτ Νιλ το 1947 στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο πατέρας του ήταν Νεοζηλανδός και υπηρετούσε στον βρετανικό στρατό, ενώ η μητέρα του ήταν Αγγλίδα. Η οικογένειά του μετακόμισε στη Νέα Ζηλανδία όταν εκείνος ήταν παιδί.

Σε ηλικία περίπου 12 ετών άρχισε να χρησιμοποιεί το όνομα Σαμ, με τον ίδιο να γράφει αργότερα στα απομνημονεύματά του ότι αγαπούσε τις ταινίες γουέστερν και πίστευε ότι οι ήρωές τους είχαν συχνά απλά και δυναμικά ονόματα, όπως το Σαμ.

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Αρχικά δοκίμασε να σπουδάσει Νομική, ωστόσο γρήγορα άρχισε να ασχολείται με την υποκριτική, συμμετέχοντας σε θεατρικές παραστάσεις, αλλά και σκηνοθετώντας ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον ηθοποιό ήρθε με την ταινία «Sleeping Dogs» το 1977, ωστόσο η μεγάλη αναγνώριση ήταν το 1993 όταν ο Στίβεν Σπίλμπεργκ τού ανέθεσε τον ρόλο του Δρ. Άλαν Γκραντ στο «Jurassic Park».

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Ο Sam Neill επέστρεψε στον ίδιο ρόλο στο «Jurassic Park III» το 2001 και στο «Jurassic World Dominion» το 2022, σχεδόν 30 χρόνια μετά την πρώτη ταινία.

Το 1993 πρωταγωνίστησε και στο «The Piano» της Τζέιν Κάμπιον, όπου υποδύθηκε τον σκληρό Άλισντερ Στιούαρτ, με την ταινία να κερδίζει τον Χρυσό Φοίνικα και τρία βραβεία Όσκαρ.

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Εν τω μεταξύ, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο Σαμ Νιλ βρέθηκε ανάμεσα στους υποψηφίους για να διαδεχθούν τον Ρότζερ Μουρ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Έκανε δοκιμαστικό για την ταινία «The Living Daylights», ωστόσο ο ρόλος δόθηκε τελικά στον Τίμοθι Ντάλτον.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες ταινίες του συγκαταλέγονται τα «Dead Calm», «Possession», «The Hunt for Red October», «In the Mouth of Madness», «Event Horizon», «The Horse Whisperer», «Bicentennial Man» και «Hunt for the Wilderpeople».

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Στην τηλεόραση έγραψε ιστορία ως ο διεφθαρμένος αστυνομικός επιθεωρητής Τσέστερ Κάμπελ στις δύο πρώτες σεζόν του «Peaky Blinders».

Επίσης, συμμετείχε ως καρδινάλιος Τόμας Γούλσεϊ στη σειρά «The Tudors» και πρωταγωνίστησε στη μίνι σειρά «Merlin» όπου υποδύθηκε τον πραγματικό κατάσκοπο Σίντνεϊ Ράιλι στο «Reilly: Ace of Spies». Μάλιστα, για την τελευταία ερμηνεία του προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα.

Ο ηθοποιός είχε επίσης δημιουργήσει στη Νέα Ζηλανδία μια εντελώς διαφορετική και ήσυχη ζωή, καθώς αγαπημένη του ασχολία ήταν η οινοποιία. Το 1983 αγόρασε γη στην περιοχή Central Otago και ίδρυσε το οινοποιείο Two Paddocks.

Ο ίδιος συνήθιζε να λέει ότι ήταν «μισός αγρότης και μισός ηθοποιός», επισημαίνοντας ότι η οινοποιία αντιπροσώπευε σχεδόν τη μισή του ζωή.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, απέκτησε τέσσερα παιδιά και έξι εγγόνια, για τα οποία μιλούσε συχνά με αγάπη, ενώ τιμήθηκε με σημαντικές διακρίσεις τόσο από τη Βρετανία όσο και από τη Νέα Ζηλανδία, ενώ απέκτησε και τον τίτλο του Sir.