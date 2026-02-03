Απίστευτο περιστατικό στον Βόλο: 43χρονη έπεσε στο δρόμο μαζί με το μπαλκόνι του σπιτιού της

Άγιο είχε μια 43χρονη γυναίκα στον Βόλο, η οποία, το μεσημέρι της Τρίτης, έπεσε στο έδαφος μαζί με το μπαλκόνι του σπιτιού της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αχιλλοπούλου και Αδμήτου, σε παλαιό διώροφο κτίσμα όπου η γυναίκα διαμένει μαζί με την αδελφή της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα βρισκόταν στο μπαλκόνι του ορόφου και επιχείρησε να κατέβει στο ισόγειο μέσω της εξωτερικής σκάλας. Τη στιγμή εκείνη, το μπαλκόνι κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να βρεθεί αιφνιδιαστικά στο έδαφος ανάμεσα σε μπάζα και συντρίμμια.

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, η 43χρονη δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Φέρει κακώσεις και προληπτικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις.

Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται.