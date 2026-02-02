Βόλος: Ληστής «μπούκαρε» σε καφετέρια σπάζοντας την τζαμαρία (Βίντεο)

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας ληστής να σπάει τζαμαρία και να εισβάλλει σε καφετέρια στον Βόλο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το thenewspaper.gr, στο βίντεο φαίνεται ο ληστής να μπαίνει με ιδιαίτερη άνεση στην καφετέρια, αδιαφορώντας για το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Στη συνέχεια φαίνεται να κινείται μεθοδικά, ανοίγοντας συρτάρια και ντουλάπια, ενώ φαίνεται να ερευνά το κατάστημα ώστε να εντοπίσει χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας.

Οι καταστηματάρχες νιώθουν απροστάτευτοι

Για αίσθημα ανασφάλειας μιλάνε οι καταστηματάρχες στον Βόλο, λέγοντας ότι αισθάνονται απροστάτευτοι, ενώ ζήτησαν ενίσχυση της αστυνόμευσης και αποτελεσματικότερα μέτρα πρόληψης.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ εξετάζουν και το οπτικό υλικό ώστε να βρουν στοιχεία για να ταυτοποιήσουν τον δράστη.