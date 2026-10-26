Απεργιακές κινητοποιήσεις στα λιμάνια στις 30 Οκτωβρίου

Τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, προκήρυξε η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής κινητοποίησης των εργαζομένων στα λιμάνια.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας στις 23 Οκτωβρίου και αφορά τους εργαζομένους στα λιμάνια που ανήκουν στη δύναμή της.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κινητοποίηση συνδέεται με τις ανησυχίες για τη χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων, τις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στην απασχόληση και την ανάγκη διασφάλισης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, η ΟΜΥΛΕ θέτει ως βασικό αίτημα την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλα τα λιμάνια της χώρας, με στόχο τη βελτίωση των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εκκρεμότητα της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, καθώς η προηγούμενη έληξε στις 31 Ιουλίου 2026.

Η Ομοσπονδία ζητεί την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων και την άμεση ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων στον σχεδιασμό και στις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του ΟΛΠ.

Aπεργιακές κινητοποιήσεις και από τρία ναυτεργατικά σωματεία

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου τα τρία ναυτεργατικά σωματεία, Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ, Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου-Αντιρρίου, καθώς αναμένεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν αναχωρήσεις κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Στις ανακοινώσεις τους, τα δύο σωματεία εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια των ναυτικών που εργάζονται σε θαλάσσιες περιοχές όπου εκδηλώνονται πολεμικές συγκρούσεις.

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Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των σωματείων ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», περιλαμβάνονται η αναγνώριση των επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών, η ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυξήσεις 12%, η βελτίωση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων και η ενίσχυση των μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των πληρωμάτων.

Παράλληλα, τα σωματεία ζητούν την καθιέρωση επτάωρης ημερήσιας εργασίας, πενθήμερης εβδομάδας και 35ωρου, καθώς και την υποχρεωτική παρουσία γιατρού στα πλοία.

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Η ΠΕΝΕΝ από την πλευρά της επισημαίνει ότι η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων αυξάνει τους κινδύνους για τους ναυτικούς, ενώ επηρεάζει και τις συνθήκες εργασίας τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, κατά τις πρώτες 21 ημέρες του Οκτωβρίου σημειώθηκαν 28 επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο, ενώ στη Μαύρη Θάλασσα αναφέρει 570 επιβεβαιωμένες επιθέσεις, με 40 νεκρούς ναυτικούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Παράλληλα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι οι ναυτεργάτες αντιμετωπίζουν απώλειες εισοδήματος, καθώς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «με τη διετή ΣΣΕ που έχει υπογραφεί από το πρώτο έτος εξανεμίστηκαν οι πενιχρές αυξήσεις στους μισθούς τους».

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Εργατικό Κέντρο Πειραιά: 24ωρη παμπειραϊκή απεργία

Τέλος, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει προκηρύξει 24ωρη παμπειραϊκή απεργία για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας στη Διεθνή Ημέρα Δράσης των λιμενεργατών και των εργαζομένων στα λιμάνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, συνδικαλιστικές οργανώσεις από περισσότερα από 100 λιμάνια σε δεκάδες χώρες συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους, με βασικά αιτήματα την προστασία των εργαζομένων, τη βελτίωση των εισοδημάτων και την αποφυγή εμπλοκής των λιμενικών εγκαταστάσεων σε πολεμικές επιχειρήσεις.

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Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί τους εργαζομένους να συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Στο ίδιο σημείο και την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση των ναυτεργατικών σωματείων, ενώ η ΠΕΝΕΝ έχει ανακοινώσει προσυγκέντρωση στις 9:15 το πρωί στην Αγία Τριάδα, απέναντι από το ΝΑΤ.