Απεργία ναυτεργατικών σωματείων: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια 

Δεμένα παραμένουν σήμερα τα πλοία σε αρκετά λιμάνια της χώρας, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων ναυτεργατικών σωματείων και εργαζομένων στους λιμένες, οι οποίοι αντιτίθενται στη χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων για στρατιωτικούς σκοπούς, διεκδικώντας παράλληλα καλύτερες συνθήκες εργασίας, ενίσχυση της ασφάλειας και διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Η κινητοποίηση που είναι 24ωρη και αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων ξεκίνησε στις 00:01 και λήγει σήμερα στις 24:00 τα μεσάνυχτα. Αφορά τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου-Αντιρρίου.

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Στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ).

Η ΠΕΜΕΝ και ο «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» ζητούν τον χαρακτηρισμό των θαλάσσιων περιοχών όπου διεξάγονται πολεμικές συγκρούσεις ως εμπόλεμων ζωνών, τη μη αποστολή ναυτεργατών σε αυτές και τη διακοπή μεταφοράς πολεμικού υλικού με εμπορικά πλοία. Παράλληλα, διεκδικούν ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με αυξήσεις 12% στους μισθούς και τα επιδόματα, αύξηση του επιδόματος Κυριακών στο 25% και καθιέρωση επτάωρης εργασίας, πενθημέρου και 35ωρου.

Επιπλέον, ζητούν ενίσχυση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων, υποχρεωτική παρουσία γιατρού, ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των πληρωμάτων, καθώς και κατάργηση νομοθετικών διατάξεων που, σύμφωνα με τα σωματεία, περιορίζουν τα εργασιακά δικαιώματα των ναυτικών. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνεται επίσης η απεμπλοκή της Ελλάδας από πολεμικές επιχειρήσεις και η απομάκρυνση των αμερικανικών και νατοϊκών βάσεων.

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που συμμετέχει και αυτή στην κινητοποίηση προειδοποιεί για τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί λόγω της κλιμάκωσης των πολεμικών επιθέσεων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ακρίβεια έχει περιορίσει σημαντικά την αγοραστική τους δύναμη.

Τρίωρη στάση στα λιμάνια

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), με τρίωρη στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 13:00.

Η Ομοσπονδία αντιτίθεται στη χρησιμοποίηση λιμενικών εγκαταστάσεων για στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ θέτει ζητήματα αυτοματοποίησης, προστασίας των θέσεων εργασίας και υπογραφής συλλογικών συμβάσεων. Ειδική αναφορά κάνει στον ΟΛΠ, όπου εκκρεμεί νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

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Παμπειραϊκή απεργία και συγκέντρωση

Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά πραγματοποιεί 24ωρη παμπειραϊκή απεργία, στο πλαίσιο διεθνούς κινητοποίησης των εργαζομένων σε περισσότερα από 100 λιμάνια.

Κεντρικό αίτημα αποτελεί η μη χρήση των λιμανιών για τη μεταφορά πολεμικού υλικού προς εμπόλεμες περιοχές, ενώ προβάλλονται διεκδικήσεις για αυξήσεις μισθών, συλλογικές συμβάσεις και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.Στο πλαίσιο των σημερινών κινητοποιήσεων έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, έπειτα από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου και των ναυτεργατικών σωματείων.

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Η ΠΕΝΕΝ έχει ανακοινώσει προσυγκέντρωση στις 9:15 το πρωί στην Αγία Τριάδα, απέναντι από το ΝΑΤ.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει καλέσει τα σωματεία-μέλη του, τους εργαζομένους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και τους συλλογικούς φορείς της πόλης να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

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Παράλληλα, έχει προαναγγείλει τη συνέχιση των κινητοποιήσεων με την πανελλαδική πανεργατική απεργία της 25ης Νοεμβρίου.