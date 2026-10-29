Απεργία των εργαζομένων στα λιμάνια την Παρασκευή – Από ποιες περιοχές δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια αναμένεται να μείνουν αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, αρκετά από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει τρία ναυτεργατικά σωματεία, στο πλαίσιο ευρύτερων κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα λιμάνια.

Στην απεργία συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ).

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Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των σωματείων, η κινητοποίηση αφορά τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου-Αντιρρίου, όπου αναμένονται σοβαρές επιπτώσεις στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των ναυτικών σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων, η ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης στα πλοία.

Ειδικότερα, τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» ζητούν την αναγνώριση των επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών, αυξήσεις 12% στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, βελτίωση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων και ενίσχυση των μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των πληρωμάτων.

Παράλληλα, διεκδικούν την καθιέρωση επτάωρης ημερήσιας εργασίας, πενθήμερης εβδομάδας και 35ωρου, καθώς και την υποχρεωτική παρουσία γιατρού στα πλοία.

Από την πλευρά της, η ΠΕΝΕΝ επισημαίνει ότι η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων σε κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους για τους ναυτικούς.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται σε 28 επιθέσεις εναντίον πλοίων στον Περσικό Κόλπο κατά τις πρώτες 21 ημέρες του Οκτωβρίου, ενώ επικαλείται 570 επιβεβαιωμένες επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, με 40 νεκρούς ναυτικούς και εκατοντάδες τραυματίες. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν αναφορές του σωματείου και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

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Η Ένωση υπογραμμίζει επίσης ότι οι αυξήσεις που προβλέφθηκαν στις υφιστάμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας έχουν ήδη απορροφηθεί από την ακρίβεια, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των ναυτεργατών.

Τρίωρη στάση εργασίας των υπαλλήλων στα λιμάνια

Στις αυριανές κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), η οποία έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

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Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας στις 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής κινητοποίησης των εργαζομένων στα λιμάνια.

Η ΟΜΥΛΕ εκφράζει την αντίθεσή της στη χρήση λιμενικών εγκαταστάσεων για στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ θέτει ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στην απασχόληση, την προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλα τα λιμάνια της χώρας.

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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), όπου εξακολουθεί να εκκρεμεί η υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μετά τη λήξη της προηγούμενης στις 31 Ιουλίου 2026.

Η Ομοσπονδία ζητεί την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων, καθώς και την ουσιαστική συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στον σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας.

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Παμπειραϊκή απεργία και διεθνής κινητοποίηση

Την ίδια ημέρα, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει προκηρύξει 24ωρη παμπειραϊκή απεργία, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Δράσης των λιμενεργατών και των εργαζομένων στα λιμάνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, συνδικαλιστικές οργανώσεις από περισσότερα από 100 λιμάνια, σε δεκάδες χώρες και τέσσερις ηπείρους, συντονίζουν τη δράση τους, προγραμματίζοντας απεργίες και άλλες κινητοποιήσεις.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εργαζόμενοι από λιμάνια της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων ο Πειραιάς, η Μασσαλία, η Γένοβα, το Μπιλμπάο και η Κωνσταντινούπολη, αλλά και από χώρες όπως η Ινδία, το Μαρόκο, το Μεξικό και η Κύπρος.

Βασικό αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι να μη χρησιμοποιούνται τα λιμάνια για τη μεταφορά πολεμικού υλικού, στρατιωτικού εξοπλισμού και στρατευμάτων προς εμπόλεμες περιοχές.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά υποστηρίζει ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις και οι υπόλοιπες στρατηγικές υποδομές δεν πρέπει να εμπλέκονται σε πολεμικούς σχεδιασμούς, επισημαίνοντας τους κινδύνους που, κατά την εκτίμησή του, δημιουργούνται για τους εργαζομένους και τους κατοίκους.

Παράλληλα, διεκδικεί αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθιέρωση επτάωρου, πενθήμερου και 35ωρου, καθώς και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Στα αιτήματά του περιλαμβάνονται επίσης η ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας και η λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας των εργαζομένων από βιομηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη διεθνή κινητοποίηση συμμετέχουν με απεργίες ή στάσεις εργασίας σωματεία λιμενεργατών, ναυτεργατών, μεταλλεργατών, επαγγελματιών οδηγών, εργαζομένων στη χημική βιομηχανία, στο εμπόριο και στην καθαριότητα.

Συγκέντρωση στις 10 το πρωί στον Πειραιά

Στο πλαίσιο των αυριανών κινητοποιήσεων έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, έπειτα από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου και των ναυτεργατικών σωματείων.

Η ΠΕΝΕΝ έχει ανακοινώσει προσυγκέντρωση στις 9:15 το πρωί στην Αγία Τριάδα, απέναντι από το ΝΑΤ.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει καλέσει τα σωματεία-μέλη του, τους εργαζομένους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και τους συλλογικούς φορείς της πόλης να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

Παράλληλα, έχει προαναγγείλει τη συνέχιση των κινητοποιήσεων με την πανελλαδική πανεργατική απεργία της 25ης Νοεμβρίου.

Οι αυριανές απεργιακές δράσεις αναμένεται να επηρεάσουν τόσο τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες όσο και τη λειτουργία λιμενικών υπηρεσιών.