Αντώνης Ρέμος – Υβόννη Μπόσνιακ: Παθιασμένα φιλιά μπροστά στην Μαρίνα Βερνίκου και τον Τρύφωνα Σαμαρά στη Μύκονο

Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ γι άλλη μια χρονιά επέλεξαν την Μύκονο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το ζευγάρι περνά ξέγνοιαστα τις τελευταίες στιγμές του Καλοκαιριού, ενώ κοντά του έχει αγαπημένους φίλους του.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, οι δυο τους φαίνονται να αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν ένα φιλί, δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετοι. Στην ίδια παρέα βρέθηκαν η Μαρίνα Βερνίκου και ο Τρύφωνας Σαμαράς, με τους τέσσερις να περνούν χρόνο μαζί κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί.

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Αντώνης Ρέμος και Υβόννη Μπόσνιακ μετρούν πλέον περισσότερα από 15 χρόνια κοινής πορείας και όλα δείχνουν πως η σχέση τους παραμένει δυνατή. Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι το 2010 και έκτοτε έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια, έχοντας σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλον όλα αυτά τα χρόνια.

Το 2015 απέκτησαν την κόρη τους, Ελένη Πασχαλίδη, η οποία πήρε το όνομα της μητέρας του τραγουδιστή. Τρία χρόνια αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2018, παντρεύτηκαν σε μια εντυπωσιακή τελετή στο κτήμα του Δημήτρη Κοντομηνά στη Βαρυμπόμπη. Κουμπάροι τους ήταν ο Κώστας Πηλαδάκης, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Γιάννης Παπαλέκας και ο Δημήτρης Κοντομηνάς.

Στα στιγμιότυπα από τη Μύκονο διακρίνεται και η Μαρίνα Βερνίκου, η οποία εμφανίστηκε με καφτάνι και είχε μια χαλαρή συζήτηση με το ζευγάρι. Σε άλλη φωτογραφία, ο Τρύφωνας Σαμαράς συνομιλεί με την Υβόννη Μπόσνιακ, απολαμβάνοντας και εκείνος την καλοκαιρινή έξοδο με την παρέα.