Άνω Λιόσια: «Θόλωσα, έκανα λάθος» λέει ο πατέρας της 4χρονης για την επίθεση στη διευθύντρια

Τη δική του εκδοχή για την επίθεση στη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων παρουσιάζει ο πατέρας της 4χρονης μαθήτριας, παραδεχόμενος ότι τη χτύπησε.

Σε δημόσιες δηλώσεις του αναγνωρίζει ότι η αντίδρασή του ήταν λανθασμένη, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η συγγνώμη του δεν απευθύνεται στην εκπαιδευτικό.

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Παραδέχθηκε την επίθεση στον Alpha

Μιλώντας στον Alpha, ο πατέρας ανέφερε ότι μπήκε στο νηπιαγωγείο και χαστούκισε τη διευθύντρια, επικαλούμενος την έντονη συναισθηματική του φόρτιση.

Η παραδοχή του αφορά την επίθεση που σημειώθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και οδήγησε στον τραυματισμό της εκπαιδευτικού.

«Δεν ζητάω συγγνώμη από τη δασκάλα»

«Εγώ ζητάω συγγνώμη για την πράξη μου. Δεν ζητάω συγγνώμη από τη δασκάλα. Δεν έπρεπε να πράξω έτσι. Ήταν μεγάλο λάθος μου», δήλωσε.

Τι υποστηρίζει για όσα προηγήθηκαν

Ο πατέρας ισχυρίζεται ότι είχε λάβει από γείτονες βίντεο με τη διευθύντρια να φωνάζει στα παιδιά. Κατά τη δική του περιγραφή, όταν έφτασε στο σχολείο, ζήτησε να παραλάβει την κόρη του, αλλά του απάντησαν ότι έπρεπε να περιμένει το σχόλασμα.

Υποστηρίζει ότι το παιδί ήταν φοβισμένο και έκλαιγε, ενώ αναφέρει ότι η οικογένεια είχε επικοινωνήσει με την Αστυνομία. Οι συγκεκριμένες περιγραφές αποτελούν ισχυρισμούς του ίδιου για τις συνθήκες πριν από την επίθεση.

Σε εξέλιξη η έρευνα για το περιστατικό

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, έχει κατατεθεί μήνυση κατά του πατέρα για σωματική βλάβη, ενώ η μητέρα συνελήφθη μετά από μήνυση της διευθύντριας.

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Παράλληλα, έχει κινηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ώστε να διερευνηθούν τόσο το περιστατικό όσο και οι καταγγελίες για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού προς τους μαθητές.

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