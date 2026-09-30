Χρυσοχοΐδης από Περιστέρι: Μήνυμα συσπείρωσης για το 2027 και αιχμές κατά Τσίπρα

Μήνυμα συσπείρωσης ενόψει των εκλογών του 2027 έστειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το Περιστέρι, στην πολιτική συγκέντρωση της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, συνδέοντας τη συνέχιση της κυβερνητικής πορείας με τη σταθερότητα και τη βελτίωση της καθημερινότητας.

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κατάμεστο χώρο στο Μπουρνάζι.

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Κριτική στον Τσίπρα και μήνυμα οικονομικής σταθερότητας

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι επαναλαμβάνει υποσχέσεις και θέσεις που παραπέμπουν στα λάθη του παρελθόντος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις ανακούφισης, με διατήρηση της δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

«Δεν πρόκειται ποτέ να ξαναγυρίσουμε στην κρίση και τη χρεοκοπία», τόνισε.

Πατριωτισμός και θωράκιση της χώρας

Απαντώντας στην κριτική από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, υπερασπίστηκε την πολιτική των ήρεμων νερών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επικαλέστηκε την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και την προστασία των συνόρων, διαχωρίζοντας τον πατριωτισμό από τον εθνικισμό.

Η Δυτική Αθήνα στο επίκεντρο

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της Δυτικής Αθήνας και στην ενίσχυση της ασφάλειας. Ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης μίλησε για την αξιοποίηση έκτασης 70 στρεμμάτων στον Άγιο Ιερόθεο ως υπερτοπικού πάρκου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης η Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο Γιάννης Λοβέρδος.

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