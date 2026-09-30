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ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά τα σχολεία στα Χανιά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Συνιστάται μάλιστα σε όλους τους πολίτες, να είναι πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω της μεγάλης πιθανότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων.

Κλειστά τα σχολεία στα Χανιά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
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Κλειστά θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες στα Χανιά με εντολή της αντιπεριφέρειας Χανίων, λόγω της πρόβλεψης που αφορά σε έντονα καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν λίγα λεπτά αναφέρει: “Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή ανακοινώνεται ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, και ιδίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, όλα τα σχολεία στην Π.Ε. Χανίων θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026”.

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Συνιστάται μάλιστα σε όλους τους πολίτες, να είναι πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω της μεγάλης πιθανότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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