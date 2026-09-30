Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο TikToker «ΤΕΟ» – Καταγγελίες και μήνυση κατά δύο αστυνομικών

Καταγγελίες για επέμβαση αστυνομικών στο αυτοκίνητο του TikToker «ΤΕΟ», τραυματισμούς από θραύσματα και σύλληψή του στο Αστυνομικό Τμήμα διατυπώνει ο δικηγόρος του, Όθων Παπαδόπουλος, σε ανακοίνωση για περιστατικό στη Θεσσαλονίκη.

Ο συνήγορος υποστηρίζει ότι ο εντολέας του υπέβαλε μήνυση κατά δύο αστυνομικών, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, συνελήφθησαν και κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι περιγραφές του περιστατικού και οι καταγγελίες που ακολουθούν αποτυπώνουν τη θέση της πλευράς του TikToker. Στο διαθέσιμο υλικό δεν περιλαμβάνεται επίσημη τοποθέτηση της ΕΛ.ΑΣ.

Η καταγγελία για τα σπασμένα τζάμια στην οδό Λαγκαδά

Όπως αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος, ο «ΤΕΟ» τον κάλεσε το μεσημέρι να μεταβεί σε περιοχή της οδού Λαγκαδά, καταγγέλλοντας ότι είχε δεχθεί επίθεση από αστυνομικούς και ότι είχαν προκληθεί ζημιές στο όχημά του.

Ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι δύο αστυνομικοί του Τμήματος Αλλοδαπών, θεωρώντας ότι μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν αλλοδαποί, χρησιμοποίησαν ειδικό εργαλείο θραύσης κρυστάλλων και έσπασαν τα τζάμια.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι αστυνομικοί στη συνέχεια παραδέχθηκαν ότι είχαν κάνει λάθος και ζήτησαν συγγνώμη.

Ο δικηγόρος αμφισβητεί τις κατηγορίες κατά του «ΤΕΟ»

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο TikToker ζήτησε να μεταβούν στο Αστυνομικό Τμήμα για να καταγραφεί το συμβάν και εξέφρασε την πρόθεση να υποβάλει μήνυση για τις φθορές.

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει ότι οι αστυνομικοί υπέβαλαν μήνυση σε βάρος του για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη οδήγηση, κατηγορίες τις οποίες η πλευρά του «ΤΕΟ» απορρίπτει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δικηγόρος επισημαίνει, επίσης, ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, περίπου πέντε ώρες μετά το περιστατικό, και όχι στο σημείο.

Μήνυση για έξι αδικήματα κατά των αστυνομικών

Ο Όθων Παπαδόπουλος αναφέρει ότι μετέβη στο Τμήμα και κατατέθηκε μήνυση κατά των δύο αστυνομικών για:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Απειλή.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Παράβαση καθήκοντος.

Ψευδή καταμήνυση.

Ψευδή κατάθεση.

Η καταγγελία για σωματική βλάβη συνδέεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με τραυματισμό του TikToker από τα θραύσματα των τζαμιών.

Ο συνήγορος υποστηρίζει ότι τραυματίστηκε και ο συνεπιβάτης του αυτοκινήτου, ο οποίος επίσης υπέβαλε μήνυση. Κατά τον ίδιο, μετά τη μήνυση της πλευράς του «ΤΕΟ» συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορά σε βίντεο και προαναγγελία νομικών ενεργειών

Στην ανακοίνωσή του, ο δικηγόρος αμφισβητεί δημοσιεύματα που, όπως αναφέρει, επικαλούνται ανώνυμες αστυνομικές πηγές και παρουσιάζουν διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Προαναγγέλλει αγωγές και πρόσθετες νομικές ενέργειες.

Παράλληλα, επικαλείται βίντεο που φέρεται να έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και, κατά τον ίδιο, δείχνει τους ίδιους αστυνομικούς να σπάνε τα τζάμια άλλου αυτοκινήτου την προηγούμενη ημέρα στην ίδια περιοχή. Η ταυτότητα των προσώπων και οι συνθήκες του συγκεκριμένου βίντεο δεν προκύπτουν από το υλικό που συνοδεύει την ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα», δηλώνει ο κ. Παπαδόπουλος, ζητώντας να διασφαλιστεί ότι κανένας πολίτης δεν θα αντιμετωπίσει ανάλογη συμπεριφορά.

Δείτε περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα στο DEBATER.