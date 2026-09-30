ChatGPT Dots: Ο νέος AI βοηθός που συνεχίζει να δουλεύει όταν κλείνεις τον υπολογιστή

Ένας βοηθός τεχνητής νοημοσύνης που κρατά μια εργασία σε εξέλιξη, παρακολουθεί τις αλλαγές και επιστρέφει όταν έχει αποτελέσματα ή χρειάζεται την απόφασή σου: αυτή είναι η πρόταση της OpenAI με τα Dots, τη νέα λειτουργία του ChatGPT.

Τα Dots παρουσιάστηκαν στο DevDay 2026, στις 29 Σεπτεμβρίου, με τη διάθεσή τους να ξεκινά σταδιακά για επιλέξιμους λογαριασμούς. Ο χρήστης αναθέτει έναν στόχο και προσδιορίζει πόση αυτονομία επιθυμεί να έχει ο βοηθός στην εκτέλεσή του.

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Τι είναι τα Dots του ChatGPT

Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση της OpenAI, κάθε dot είναι ένας ψηφιακός βοηθός που υποστηρίζεται από το GPT-6 Astra και μπορεί να αναλαμβάνει έρευνα, ανάλυση δεδομένων, προετοιμασία εγγράφων και ανάπτυξη λογισμικού.

Ο χρήστης μπορεί να του δώσει όνομα και να διαμορφώσει την εμφάνισή του, επιλέγοντας χρώμα, σχήμα και αξεσουάρ. Η ουσία, όμως, βρίσκεται στη δυνατότητα να συνεχίζει μια ανάθεση ανάμεσα στις συνομιλίες.

Αναλαμβάνει μια εργασία και παρακολουθεί την εξέλιξή της

Τα Dots μπορούν να διαχειρίζονται περισσότερες από μία ευθύνες, να δέχονται νέες πληροφορίες και να προσαρμόζονται όταν αλλάζουν οι προτεραιότητες.

Για παράδειγμα, ένας χρήστης θα μπορούσε να ζητήσει την παρακολούθηση ενός επαγγελματικού έργου: να συγκεντρώνονται οι εκκρεμότητες, να ενημερώνεται το υλικό και να ετοιμάζεται ένα προσχέδιο για έλεγχο.

Ο βοηθός κρατά σημειώσεις για αποφάσεις και εργασίες. Αυτές είναι ξεχωριστές από την αποθηκευμένη μνήμη του ChatGPT, επομένως μια αλλαγή στις ρυθμίσεις μνήμης δεν αλλάζει απαραίτητα τις σημειώσεις που έχει ήδη δημιουργήσει το dot.

Πώς δουλεύει όταν ο υπολογιστής είναι κλειστός

Κάθε dot διαθέτει δικό του υπολογιστή και πρόγραμμα περιήγησης στο cloud. Έτσι, οι εργασίες που εκτελούνται εκεί μπορούν να συνεχίζονται ακόμη και όταν οι συσκευές του χρήστη είναι απενεργοποιημένες.

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Υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης με τον προσωπικό υπολογιστή. Σε αυτή την περίπτωση, για να χρησιμοποιήσει τοπικά αρχεία και εφαρμογές, ο υπολογιστής πρέπει να είναι online και η εφαρμογή ChatGPT ανοιχτή.

Υποστηριζόμενες συνδέσεις με υπηρεσίες όπως Gmail, Google Drive και GitHub μπορούν να προσφέρουν πρόσβαση σε σχετικό υλικό, μέσα στα δικαιώματα που έχουν δοθεί. Ο χρήστης μπορεί επίσης να αναλάβει προσωρινά τον έλεγχο του cloud υπολογιστή και στη συνέχεια να τον επιστρέψει στον βοηθό.

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Ποιος ελέγχει τις ενέργειές του

Η ανάθεση μιας δουλειάς δεν σημαίνει απεριόριστη εξουσιοδότηση. Η εντολή να συντάξει ένα μήνυμα, για παράδειγμα, δεν του δίνει από μόνη της άδεια να το στείλει.

Πριν από ενέργειες που επηρεάζουν λογαριασμούς ή κοινοποιούν πληροφορίες, πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος βάσει οδηγιών, δικαιωμάτων και κανόνων ασφαλείας. Ανάλογα με την περίπτωση, η ενέργεια προχωρά, ζητείται έγκριση ή ο χρήστης αναλαμβάνει το συγκεκριμένο βήμα.

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Μέσα από την ενότητα Activity μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο και τα αποτελέσματα, ενώ πρόσθετοι κανόνες επιτρέπουν να ορίζει πότε απαιτείται η συγκατάθεσή του.

Είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα;

Η διάθεση γίνεται σταδιακά και δεν αφορά όλους τους λογαριασμούς ChatGPT.

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Για τα προγράμματα Pro 100, Pro 200 και Pro 500, η αρχική πρόσβαση αφορά χρήστες άνω των 18 ετών εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, Ηνωμένου Βασιλείου και Ελβετίας. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη διάθεση των Pro.

Για το Business Premium και το Enterprise, η διάθεση προχωρά παγκοσμίως. Στο Enterprise απαιτείται ενεργοποίηση από τον διαχειριστή. Η επιλεξιμότητα δεν σημαίνει ότι η λειτουργία εμφανίζεται αμέσως.

Τα Dots εντάσσονται σε μια ευρύτερη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης προς εργαλεία καθημερινής εργασίας. Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και η ενσωμάτωση του ChatGPT στο Word, για την οποία μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στο DEBATER.