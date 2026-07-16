Ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη: “Πολλά τα μπαζωμένα ρέματα στην περιοχή, έχει γίνει καθίζηση στο υπέδαφος είναι χειρότερο από σεισμό” λέει ο Καρύδης

Για τις ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη σε τουλάχιστον 200 σπίτια αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Καρύδης, ομότιμος καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών, το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7).

Σε δηλώσεις στην ΕΡΤ, ο κ. Καρύδης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου εξηγώντας πως το φαινόμενο με τις ρωγμές σε σπίτια της Κυψέλης λόγω των εργασιών που έκανε ο μετροπόντικας για την γραμμή 4 του Μετρό, είναι χειρότερο από τον σεισμό. “Ο σεισμός επηρεάζει μόνο το κτήριο, εδώ όμως, μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη” εξήγησε.

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“Πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εξέλιξη του φαινομένου. Μην τρέξουμε να κλείσουμε τις ρωγμές και μετά από μια βδομάδα εμφανιστούν ξανά”. Εξήγησε πως επειδή στην περιοχή υπάρχουν πολλά μπαζωμένα ρέματα, οι πολυκατοικίες είναι καταπονημένες .

“Στην περιοχή αυτή υπάρχουν πολλά ρέματα τα οποία ήδη έχουν μπαζωθεί όπως είναι η Φωκίωνος Νέγρη, η Ευελπίδων που κατέβαζαν παλιότερα νερά από τα Τουρκοβούνια. Οι πολυκατοικίες, το ότι είναι καταπονημένες, οφείλεται και στο μαλακό έδαφος και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα όπως και στους διάφορους σεισμούς”.

Ταχιάος: “Δεν υπάρχει θέμα στατικότητας, τα προβλήματα θα αποκατασταθούν”

Την άποψη ότι οι ρωγμές στην Κυψέλη δεν θα πρέπει να ανησυχούν τους κατοίκους της περιοχής διαβεβαιώνοντας ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας και στατικότητας των σπιτιών που έχουν επηρεαστεί από τα έργα του μετρό της Γραμμής 4 εξέφρασε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ 105,8, ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αυτοψίες, έχουν καταγραφεί ζημιές σε περίπου 40 διαμερίσματα. Παρόλα αυτά, καταγγελίες των πολιτών της περιοχής αναφέρουν ότι ρωγμές και οι ζημιές έχουν καταγραφεί σε 200 περίπου διαμερίσματα, δηλαδή σε πάνω από 10 κτίρια, με την Αττικό Μετρό να αναγνωρίζει το πρόβλημα.

«Οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας έχουν πραγματοποιήσει αυτοψίες και δεν υπάρχει ζήτημα στατικότητας. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο η διέλευση ενός μετροπόντικα να προκαλεί επιδράσεις σε οικοδομές που βρίσκονται πολύ κοντά στη χάραξη του έργου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, «οι πρώτες ρωγμές εμφανίστηκαν πριν από περίπου δύο μήνες, με αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά οι εργασίες του μετροπόντικα. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν πρόσθετοι έλεγχοι, ενώ κλιμάκιο Γερμανών μηχανικών διατύπωσε παρατηρήσεις σχετικά με την ποιότητα του ειδικού πολτού που χρησιμοποιείται κατά τη διάνοιξη της σήραγγας».

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«Ο πολφός είναι ένα ειδικό μείγμα, περίπου σαν σαπουνόνερο, που εξέρχεται από την κεφαλή του μετροπόντικα, λιπαίνει τα κοπτικά εργαλεία και συμβάλλει στη σταθεροποίηση του εδάφους. Με τη συνδρομή Ελλήνων και ξένων ειδικών έγιναν βελτιώσεις στη σύνθεσή του ώστε να αυξηθεί η αντοχή του στις πιέσεις», εξήγησε ο υφυπουργός.

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι η Ελληνικό Μετρό διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε έργα διάνοιξης σηράγγων και πως εφαρμόζονται συνεχείς μετρήσεις και συγκεκριμένα όρια συναγερμού, ώστε να εντοπίζεται έγκαιρα οποιαδήποτε μεταβολή.

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«Ο κόσμος είναι λογικό να ανησυχεί όταν βλέπει μια ρωγμή, όμως πρόκειται για ένα απολύτως ελεγχόμενο φαινόμενο. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με άλλες περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μετά την περιοχή της Κυψέλης, προς τα Δικαστήρια, δεν έχουν διαπιστωθεί εμφανείς βλάβες στις όψεις κτιρίων που να σχετίζονται με τη διέλευση του μετροπόντικα.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο έχει δώσει σαφείς οδηγίες στην Ελληνικό Μετρό να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε οι κάτοικοι να αισθάνονται ασφαλείς