WSJ: Εξετάζει νέα χτυπήματα στο Ιράν ο Τραμπ – Τα σενάρια για όρος Pickaxe και νησί Χαργκ, δεν αποκλείεται η αποστολή χερσαίων δυνάμεων

Στην εντατικοποίηση και επέκταση των επιχειρήσεων στο Ιράν προσβλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal. Μετά από αρκετές μέρες διασκέψεων, ο Τραμπ έχει καταλήξει σε κάποια συγκεκριμένα σενάρια επέμβασης σχετικά με την σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν στην Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το έγκυρο μέσο, τα σενάρια που εξετάζονται εμπεριέχουν εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, την αποστολή χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στα Στενά του Ορμούζ και ακόμη τον βομβαρδισμό καλά οχυρωμένης τοποθεσίας που φημολογείται πως το Ιράν φυλάει μεγάλη ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου.

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Την περασμένη Τρίτη σε σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων συζητήθηκε η πιθανή κατάληψη της νήσου Χαργκ και άλλων εδαφών κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ με τη χρήση αμερικανικών στρατευμάτων, καθώς και ο ενδεχόμενος βομβαρδισμός ενός συμπλέγματος σηράγγων στο όρος Pickaxe – μια τοποθεσία που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν έχει αποτελέσει μέχρι στιγμής στόχο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πηγές, η συγκεκριμένη σύσκεψη ήταν μία από τις πολλές που είχε τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ με ανώτατους αξιωματούχους, όπως ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο στρατηγός Νταν Κέιν, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη (15/07) εξαπέλυσε δύο κύματα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. «Θα φανεί αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί τους ή αν απλώς θα το τελειώσουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε επιχειρηματική εκδήλωση. Αν και ο Τραμπ δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για τα επόμενα βήματα στον πόλεμο, αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τόσο κατ’ ιδίαν όσο και δημόσια επιμένει πως θα προτιμούσε μια διπλωματική διευθέτηση της διαμάχης με το Ιράν.

Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν έχει υποκύψει στις απαιτήσεις του Τραμπ να παραδώσει το πυρηνικό της απόθεμα, παρά τις εβδομάδες στρατιωτικών πληγμάτων και μια ενδιάμεση συμφωνία που θα επέτρεπε στο Ιράν να κερδίσει δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση πετρελαίου στην ελεύθερη αγορά.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην πρώτη δυναμική εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού που επέβαλαν από το βράδυ της Τρίτης στα ιρανικά λιμάνια και στις παράκτιες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το δεξαμενόπλοιο M/T Belma, με σημαία Κουρασάο και χωρίς φορτίο, εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς το νησί Χαργκ, αγνοώντας επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων.

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Η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι αεροσκάφος εκτόξευσε πυραύλους Hellfire στο φουγάρο του πλοίου, ακινητοποιώντας το και εμποδίζοντάς το να συνεχίσει την πορεία του προς το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για πιθανά θύματα.

Κατά το πρώτο 24ωρο εφαρμογής του αποκλεισμού, σύμφωνα πάντα με τη CENTCOM, δύο εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις αμερικανικές οδηγίες και άλλαξαν πορεία, ενώ τρίτο πλοίο ακινητοποιήθηκε, επειδή δεν υπάκουσε στις εντολές.

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Οι επιδρομές της Τετάρτης σηματοδότησαν την 5η συνεχή ημέρα επιθέσεων κατά του Ιράν, μετά την κατάρρευση μιας ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία είχε άρει τον αμερικανικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και είχε αναστείλει τις κυρώσεις στις πωλήσεις πετρελαίου της Τεχεράνης.

Απειλεί το Ιράν

Στο πεδίο των μαχών για πέμπτο, διαδοχικό βράδυ, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν με αεροπορικές επιδρομές σε παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις του Ιράν και σε βάσεις πυραύλων, αφού επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

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Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίποινα με σειρήνες να ηχούν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνει ότι αναχαιτίζει «εχθρικές απειλές από drones».

Επίσης, ανακοίνωσε επίσης ότι στόχευσε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στη στρατιωτική βάση Αζράκ της Ιορδανίας, με το Αμμάν να επιβεβαιώνει την αναχαίτιση οκτώ ιρανικών πυραύλων.

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Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε «υπαρξιακό πόλεμο» εναντίον των ΗΠΑ και ότι η ασφάλειά της εξαρτάται από τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται τόσο ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω, πιο σκληρά χτυπήματα.

Ιράν: Θα «συντρίψουμε» τις περιφερειακές υποδομές εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε ιρανικές υποδομές

Ο εκπρόσωπος της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμιξη στα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για κόκκινη γραμμή.

Το Ιράν θα στοχοθετήσει υποδομές σε όλη την περιφέρεια, αν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήσει τις απειλές του να επιτεθεί σε ιρανικές υποδομές, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος.