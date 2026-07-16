ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψη με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ σε Ίλιον, Λάρισα και Χαϊδάρι, σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2026.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους, δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2025-2026».

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Η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων θα διαρκέσει από την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], και πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου ύψους πενήντα ευρώ (50 €).

Το παράβολο μπορεί να εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), με την επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει στην ένσταση τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.