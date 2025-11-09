Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Αγγελική Βύζικα σε ηλικία 61 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών η δημοσιογράφος Αγγελική Βύζικα, ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο που έδινε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε βαθιά θλίψη στον χώρο του αθλητισμού και της δημοσιογραφίας.

Η Αγγελική Βύζικα νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα, ενώ μέχρι πρόσφατα παρέμενε ενεργή επαγγελματικά, υπηρετώντας με αφοσίωση την ενημέρωση και τον αθλητισμό. Ήταν υπεύθυνη Γραφείου Τύπου της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προβολή του παραολυμπιακού και κωφού αθλητισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γεννημένη στις 29 Ιουνίου 1964 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και ήταν φοιτήτρια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Εργάστηκε σε κορυφαία αθλητικά μέσα, όπως οι εφημερίδες «Ρεκόρ», «Φως των Σπορ», «Αδέσμευτος Τύπος», «Derby», «SportXL», καθώς και στις ιστοσελίδες onsports, aquaticsnews και skygoal.

Η πολύχρονη εμπειρία της στον αθλητικό Τύπο την οδήγησε στη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, μεταξύ των οποίων και οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας 2004, όπου εργάστηκε στο τμήμα ΜΜΕ και Επικοινωνίας της Οργανωτικής Επιτροπής. Παράλληλα, συνεργάστηκε με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για την κάλυψη των ολυμπιακών και παραολυμπιακών αθλημάτων υγρού στίβου.

Υπηρέτησε επί σειρά ετών τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), όπου διετέλεσε μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και, μέχρι το τέλος, κατείχε τη θέση της ταμία του Συνδέσμου.

Σε ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ αποχαιρέτησε με συγκίνηση τη δημοσιογράφο:

«Η Αγγελική ξεχώριζε για το χαμόγελο, τον δυναμισμό και την αισιοδοξία της. Ήταν πάντα πρόθυμη να προσφέρει και πάλευε με αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος».

Ο ΠΣΑΤ εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στον πατέρα της Μανώλη, τον αδελφό της Κυριάκο και τον ανιψιό της Μάνο, υπογραμμίζοντας πως «σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αγγελική Βύζικα αφήνει πίσω της ένα σπουδαίο αποτύπωμα επαγγελματισμού, ανθρωπιάς και δύναμης ψυχής.