Αναβαθμίζεται η ιατρική κάλυψη των Ένοπλων Δυνάμεων – Ποιες δαπάνες θα καλύπτονται

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Θάνου Πετραλιά, καθορίζεται το ύψος του κόστους και του ποσού της υγειονομικής δαπάνης που καταβάλλεται προκαταβολικά στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, για την κάλυψη αναγκαίων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης.

Συγκεκριμένα, για υγειονομική δαπάνη άνω των τριακοσίων ευρώ, πλέον, προκαταβάλλεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων το σύνολο της σχετικής δαπάνης, αφαιρουμένου του ποσοστού συμμετοχής σε αυτή.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Η προκαταβολική κάλυψη της υγειονομικής δαπάνης αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση στήριξης των ανθρώπων που υπηρετούν την πατρίδα, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και φροντίδας που οφείλει η Πολιτεία να τους παρέχει. Με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση, διασφαλίζουμε στην πράξη ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στις αναγκαίες υπηρεσίες υγείας, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια. Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των στελεχών μας».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, δήλωσε:

«Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η Κοινή Υπουργική Απόφασή μας, με την οποία προκαταβάλλεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων το σύνολο της υγειονομικής δαπάνης, αφαιρουμένου του ποσοστού συμμετοχής σε αυτή, εφόσον αυτή υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ. Περιορίζουμε έτσι την οικονομική επιβάρυνση των στελεχών μας για υψηλές υγειονομικές δαπάνες, απλοποιούμε διαδικασίες και ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας για το προσωπικό μας. Η απόφαση αυτή, η οποία είναι αποτέλεσμα του Ν.5195/2025 για την αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης των στελεχών, συνιστά ένα ακόμη βήμα που αυτή η κυβέρνηση και αυτή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κάνει για την αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».