Γεωργιάδης: “Η Κωνσταντοπούλου έβαλε τον Ρούτσι να κάνει απεργία πείνας – Αν αλλάξει αίθουσα η δίκη, θα αρχίσει σε 2 χρόνια”

Για “πολιτικό συμφέρον ορισμένων ανθρώπων όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου ώστε να μην γίνει η δίκη των Τεμπών” κάνει λόγο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Πέμπτης (26/3).

«Σε μια πλευρά που θέλει τοξικότητα, διχασμό και φασαρία, το να έρθει η κάθαρση και η ηρεμία από τη δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική ζημιά και ζημιά στα συμφέροντά τους. Για να προστατεύσουν τα υλικά, τα πολιτικά και τα προσωπικά συμφέροντά τους κάνουν το παν για να μην γίνει η δίκη» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο Action24.

Όπως σημείωσε «αν τεθεί ζήτημα αλλαγής αίθουσας, η δίκη θα ξεκινήσει μετά από 2 χρόνια. Άρα καλύτερη ταξιθεσία, η αίθουσα κάνει, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και λίγο καλοπιστία για να γίνει η διαδικασία».

«Όσοι έχουν πολιτικό και οικονομικών συμφέρον από την τοξικότητα δεν θέλουν να γίνει η δίκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου μπορώ να την ονοματίσω γιατί ήμουν ο μόνος που έλεγα ότι ήταν μια πολιτικά υποκινούμενη απεργία πείνας και πολιτικό ζήτημα. Ο κύριος ενδιαφερόταν να μην ξεκινήσει η δίκη» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Όσοι έχουμε ακόμα σώας τας φρένας στην Ελλάδα και ενδιαφερόμαστε να μην δούμε τη χώρα να πέφτει ξανά στο χάος και στα μνημόνια, δεν θα επιτρέψουμε στις δυνάμεις της τοξικότητας να πάνε την Ελλάδα στην καταστροφή. Αυτά που που γράφονται γιατί κόστισε τόσο (σ.σ. η αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη), το έργο το έκανε η περιφέρεια Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Όποιος λέει ότι κόστισε πολύ η αίθουσα κατηγορεί τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας» είπε ακόμα.

Απαντώντας στη Μαρία Καρυστιανού λέγοντας «άκουσα τις δηλώσεις της φερέλπιδος πολιτικού αρχηγού ότι τα κανάλια πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα, θέλω να πω ότι στον δυτικό κόσμο δικαστήριο με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση δεν υπάρχει».

Τέλος για το ΠΑΣΟΚ και το ψήφισμα που λέει “όχι” σε πιθανή συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία, ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι, τα έχουν πει αυτά οι γραφές. Δεν θέλουν να κάνουν παρέα στη ΝΔ, μη σώσουν και κάνουν. Το να αποφασίσουν στο συνέδριο και να πάμε στις εκλογές έτσι μόνο ζημιά για το ΠΑΣΟΚ μου φαίνεται και όχι για τη ΝΔ.

Κάποιος έχει πει “μην σταματάς τον αντίπαλό σου όταν θέλει να κάνει λάθος”. Αν περάσει η απόφαση στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τότε η κουβέντα περί ενδεχομένων συνεργασιών έχει παρέλθει και το δίλημμα στον λαό θα είναι ή θα βγάλετε ΝΔ ή θα έχουμε συνεχώς εκλογές»