Ανατροπή στο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Πάτρα – “Δεν με απείλησε με μαχαίρι, είμαστε απλά νευρικοί”

Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε στην Πάτρα όταν άνδρας μπήκε στο σπίτι της αρραβωνιαστικιάς του με μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί συνόδευσαν το φερόμενο θύμα στο αστυνομικό τμήμα της Πάτρας ώστε να καταθέσει, ενώ τοπικά μέσα αρχικά μετέδωσαν ότι ο άνδρας που εισέβαλε στο σπίτι ήταν πρώην σύζυγος της γυναίκας.

Σήμερα μιλώντας στο MEGA, η γυναίκα άλλαξε αυτά που ισχυρίστηκε στην κατάθεση της τονίζοντας ότι ο άνδρας, που είναι αρραβωνιαστικός της δεν την απείλησε με μαχαίρι. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι οι δύο του λογομαχήσαν και το πράγμα ξέφυγε και από τις δύο πλευρές.

«Απλά πλακωθήκαμε στο ξύλο μεταξύ μας. Και οι δύο, όχι ο ένας. Δεν είναι ακριβώς οριστικός χωρισμός. Τα βρίσκουμε, χωρίζουμε. Αλλά δεν ισχύει για το μαχαίρι. Λογομαχούμε, πιανόμαστε στα χέρια και μετά ηρεμεί η κατάσταση αλλά χθες ήταν πολύ έντονο.

Το μαχαίρι υπήρχε στο σπίτι και το πέταξα εγώ πάνω του. Μάλιστα, έχουμε να περάσουμε από τον Εισαγγελέα για να μην καταγράφει κάτι λάθος. Δεν είμαι θύμα. Είμαστε δύο άνθρωποι που είμαστε νευρικοί».