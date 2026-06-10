Αλλάζει ο καιρός την Παρασκευή: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι στην Αττική

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι αναμένονται να πλήξουν την Αττική την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, με τις καιρικές συνθήκες να αλλάζουν ραγδαία.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, για σήμερα, Τετάρτη 12 Ιουνίου η χώρα χωρίζεται μετεωρολογικά στα δύο. Στις παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές θα κυριαρχήσουν συνθήκες καλοκαιριού με πολλές ώρες ηλιοφάνειας.

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Αντίθετα, στους ορεινούς και ημιορεινούς όγκους, η μέρα θα ξεκινήσει με αίθριο ουρανό, όμως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν καταιγιδοφόρα νέφη. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, αλλά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, φαινόμενα που ενδέχεται να συνοδεύονται από ισχυρούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, με τον υδράργυρο στις ηπειρωτικές περιοχές να κυμαίνεται γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου και τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η πιο κρίσιμη και ασταθής ημέρα της εβδομάδας αναμένεται να είναι η Παρασκευή. Ένα ψυχρό μέτωπο που κατεβαίνει από τα βόρεια Βαλκάνια θα επηρεάσει έντονα τη χώρα. Η κακοκαιρία θα χτυπήσει αρχικά τα βορειοδυτικά τμήματα μετά τις πρωινές ώρες και θα ενταθεί το μεσημέρι και το απόγευμα, επεκτεινόμενη σχεδόν στο σύνολο του ηπειρωτικού κορμού, καθώς και στο δυτικό και βόρειο Αιγαίο. Ο μετεωρολόγος εφιστά ιδιαίτερη προσοχή για την Παρασκευή, λόγω της αυξημένης πιθανότητας για έντονες χαλαζοπτώσεις.

Όσον αφορά την Αττική, ο καιρός θα παραμείνει αρχικά αίθριος σήμερα και αύριο, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά το απόγευμα και θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, την Παρασκευή η αστάθεια θα επηρεάσει και το λεκανοπέδιο, προκαλώντας μπόρες και καταιγίδες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με ανέμους έως 6 μποφόρ (7 στο Κάβο Ντόρο). Στη Θεσσαλονίκη, οι άστατες συνθήκες θα κάνουν την εμφάνισή τους από σήμερα με μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, ενώ το ίδιο σκηνικό αναμένεται να συνεχιστεί την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η διαταραχή θα αρχίσει σταδιακά να εκτονώνεται. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν προς το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο και τις γειτονικές ηπειρωτικές περιοχές, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου και οι βόρειοι άνεμοι θα κυριαρχήσουν στο Ιόνιο και έπειτα στο Αιγαίο.

Η αποκλιμάκωση αυτής της αστάθειας θα ανοίξει τον δρόμο για τη σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας. Όπως δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία, από την επόμενη εβδομάδα ένα θερμό κύμα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, προσεγγίζοντας την Ελλάδα. Ο υδράργυρος θα σημειώσει σταδιακή άνοδο μέρα με τη μέρα, φτάνοντας ή και αγγίζοντας τους 37 βαθμούς Κελσίου, επαναφέροντας τις απόλυτα θερινές συνθήκες αμέσως μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας.