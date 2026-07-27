Η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας θα είναι η Τρίτη, 28 Ιουλίου, με την θερμοκρασία ωστόσο τις επόμενες μέρες να πέφτει.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες 5 ημέρες θα είναι ο ξηρασία και ο ήλιος. Αφού η κακοκαιρία – express που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες τη χώρα, αποδυναμώθηκε, παρατηρήθηκε νέα, σταδιακή και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας η οποία θα κορυφωθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου.

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Από την Τετάρτη και την Πέμπτη θα υπάρξει νέα αποκλιμάκωση της ζέστης κυρίως στα ανατολικά και στην Αττική.

Λίγες μπόρες υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν στα βόρεια ορεινά, κατά τις απογευματινές ώρες.

Σχετικά με τους ανέμους, θα πνέουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο και στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, κατά τόπους.

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

«Το βασικό χαρακτηριστικό του επόμενου πενθημέρου θα είναι ο γενικά ξηρός και ηλιόλουστος καιρός. Η θερμότερη ημέρα φαίνεται να είναι η Τρίτη 28 Ιουλίου, ενώ από την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη θα υπάρξει αποκλιμάκωση της ζέστης κυρίως στα ανατολικά και στην Αττική. Οργανωμένες βροχές ή καταιγίδες δεν διακρίνονται παρά μόνο πολύ τοπικές απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά παραμένουν οριακά πιθανές.

Πολύ ισχυρά μελτέμια θα επικρατήσουν στο Αιγαίο και στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Την επόμενη εβδομάδα διαφαίνεται μια σταδιακή αισθητή κατά τόπους άνοδος της θερμοκρασίας».

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Ο καιρός σήμερα

Στα βόρεια παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 και στα υπόλοιπα από δυτικές έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

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Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

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Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

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Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Παξών) και την Ήπειρο όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο νότιοι έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη Θεσσαλία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Η πρόγνωση για την Τρίτη 28.07.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και από τις βραδινές ώρες πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 29.07.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 30.07.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή