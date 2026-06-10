Συννεφιασμένος, αλλά ζεστός ο καιρός σήμερα – Πού θα εκδηλωθούν βροχές

Με συννεφιά και ζέστη θα κυλήσει ο καιρός σήμερα Τετάρτη 10/6, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στα ορεινά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Mεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας.

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Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

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Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3, το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

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Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά, κυρίως της δυτικής Μακεδονίας.

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Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

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Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29, τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.