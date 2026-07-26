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Μητσοτάκης για εθνική πόλο: “Έγραψε χρυσή σελίδα στην Αυστραλία,  έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή”

Με αφορμή τη μεγάλη νίκη και την κατάκτηση του World Cup

Μητσοτάκης για εθνική πόλο: “Έγραψε χρυσή σελίδα στην Αυστραλία,  έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή”
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε με ανάρτηση του το μεσημέρι της Κυριακής (26/7) την τεράστια επιτυχία της εθνικής πόλο ανδρών στο World Cup

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης έγραψε: «ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!».

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Η ανάρτηση του Μητσοτάκη στο X:

«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μάς χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις.

Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!».

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