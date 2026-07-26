Μητσοτάκης για εθνική πόλο: “Έγραψε χρυσή σελίδα στην Αυστραλία, έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή”
Με αφορμή τη μεγάλη νίκη και την κατάκτηση του World Cup
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε με ανάρτηση του το μεσημέρι της Κυριακής (26/7) την τεράστια επιτυχία της εθνικής πόλο ανδρών στο World Cup
Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης έγραψε: «ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!».
Η ανάρτηση του Μητσοτάκη στο X:
«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μάς χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις.
Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!».
πηγή στην Google
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