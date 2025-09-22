Αιματηρό επεισόδιο στην Καβάλα: 23χρονος μαχαιρώθηκε από 24χρονο στο Άργος Ορεστικό

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς κοντά στη λαϊκή αγορά της πόλης, όταν ένας 24χρονος αλλοδαπός επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 23χρονο ομοεθνή του, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο άνδρες λογομάχησαν έντονα και η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραυματίσει σοβαρά το θύμα.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο 24χρονος τράπηκε σε φυγή, ενώ στο σημείο προκλήθηκε πανικός. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, με τραύματα στην κοιλιακή χώρα, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, συνέλεξαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εντόπισαν σύντομα τον δράστη, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της αιματηρής συμπλοκής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.