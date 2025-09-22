Φθιώτιδα: Στη φυλακή 44χρονος που μαχαίρωσε φίλο του για τα μάτια μιας γυναίκας

Σε 23 μήνες φυλάκισης για επικίνδυνη σωματική βλάβη και οπλοχρησία καταδικάστηκε ένας 44χρονος άνδρας από την Μαλεσίνα Φθιώτιδας που τον Αύγουστο του 2021 είχε μαχαιρώσει έναν 46χρονο φίλο του για μια γυναίκα.

Σύμφωνα με το lamiareport, το Δικαστήριο έδωσε 3ετη αναστολή στην ποινή, αφαιρώντας και τη μία ημέρα κράτησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο το επεισόδιο που έλαβε χώρα νωρίς το βράδυ της 9ης Αυγούστου 2021, το είχε ξεκινήσει ο φίλος του, όταν άρχισε να χτυπά μια κοινή τους φίλη κι εκείνος μπήκε στη μέση να την υπερασπιστεί. Τότε 46χρονος του επιτέθηκε με τσεκούρι και εκείνος αμύνθηκε, όπως υποστήριξε, χτυπώντας τον με το ίδιο όπλο αν και από τη διαδικασία αποδείχτηκε ότι το θύμα χτυπήθηκε από μαχαίρι.

Ο 46χρονος είχε διακομιστεί με ιδία μέσα στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και εν συνεχεία με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας. Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί και στη συνέχεια είχε παραγγελθεί η μεταφορά του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο» για νοσηλεία, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με την ψυχική του υγεία.