Αίγιο: Σφίγγει ο κλοιός για τον δολοφόνο της μάνας και του γιου – Το τηλεφώνημα του 65χρονου στον “κολλητό” του

Στις κινήσεις του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της 54χρονης, που βρέθηκε δολοφονημένη με τον 26χρονο γιο της στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγίου συνεχίζουν να εστιάζουν οι Αρχές.

Ο 65χρονος επιμένει να αρνείται κάθε εμπλοκή, ωστόσο τα στοιχεία είναι πολύ επιβαρυντικά για τον ίδιο και θεωρείται ο βασικός ύποπτος για το φρικτό, διπλό έγκλημα.

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Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σήμερα στη σύλληψή του για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο, που κατείχε παράνομα και βρέθηκαν στον τόπο του διπλού φονικού. Πρόκειται για νομικό τέχνασμα, προκειμένου να τον κρατήσουν, ώστε να μπορέσουν να δέσουν καλύτερα την υπόθεση και να σχηματίσουν δικογραφία. Ο 65χρονος Ιταλός

Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που μεταδίδει το protionline.gr, όταν αποκαλύφθηκαν οι δύο δολοφονίες, ο 65χρονος βρισκόταν έξω από το σπίτι και είχε ήδη ειδοποιήσει στενό φίλο του να μεταβεί από το Αίγιο στον Λόγγο. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος ήταν τελικά εκείνος που κάλεσε την Αστυνομία.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο 26χρονος είχε φτάσει πριν από δύο ημέρες από το Βερολίνο, καθώς φέρεται να είχε δεχτεί κλήση από τη μητέρα του η οποία πιθανότατα να του παραπονέθηκε ότι δεν περνούσε καλά.

Πληροφορίες του ΣΚΑΪ ανέφεραν πως το τελευταίο διάστημα, η 54χρονη ζητούσε από τον σύντροφό της να χωρίσουν και ενδεχομένως ήθελε υποστήριξη από τον γιο της.

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«Κρατείται, γιατί έτσι κι αλλιώς βρέθηκε οπλισμός μέσα στο σπίτι. Βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο, για το οποίο θα συλληφθεί. Θα πρέπει να υπάρξουν όμως και άλλα στοιχεία. Υπάρχουν βέβαια κάποια δεδομένα, τα οποία μας καθιστούν ύποπτο αυτόν τον άνθρωπο», είπε το πρωί στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις στις οποίες έχει πέσει αυτός ο άνθρωπος εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς. Δεν έχει εξηγήσει για αυτό το εύρημα, ένα ρούχο που βρέθηκε, στο οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ένα αποτύπωμα, όμως θα πρέπει να υπάρξει εργαστηριακή εξέταση για να αποδειχθεί αν όντως συνδέεται με το έγκλημα».

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 65χρονος φέρει τραύματα, τα οποία δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει και εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

«Από τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν οι δύο σοροί, αυτό προκύπτει για τους αστυνομικούς, ότι πρώτα επιτέθηκε ο δράστης στον 26χρονο και στη συνέχεια στην 54χρονη γυναίκα. Ο 26χρονος έχει και ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, φέρει και τραύματα από μαχαίρι. Αφαιρέθηκε στη συνέχεια η ζωή του με μαχαίρι, ενώ η γυναίκα φέρει τραύματα μόνο από μαχαίρι. Έχει όμως αρκετά αμυντικά τραύματα, που σημαίνει ότι αντιστάθηκε στο δολοφόνο».

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Οι σοροί βρέθηκαν περίπου έξι ώρες μετά το έγκλημα, αν και η ακριβής ώρα θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι στιγμής. Ωστόσο, από την έρευνα των αστυνομικών δεν προκύπτει ότι εισήλθε άλλο άτομο στο σπίτι τις επίμαχες ώρες και δεν φαίνεται να υπήρχε άλλος εκτός των τριών στον χώρο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 65χρονος ενδέχεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και οι Αρχές εκτιμούν ότι προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του.