Άντι Μπέρναμ: Πώς ο νέος δήμαρχος του Μάντσεστερ μπορεί να ανατρέψει τον Στάρμερ – Τα τρία σενάρια

Ο Άντι Μπέρναμ (Andy Burnham), δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, εξελέγη βουλευτής του Εργατικού Κόμματος στις αναπληρωματικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες Πέμπτη, ένα βασικό βήμα προς την εκπλήρωση της φιλοδοξίας του να αντικαταστήσει στην ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία τον Κιρ Στάρμερ.

Περίπου το ένα τέταρτο των βουλευτών των Εργατικών έχουν ζητήσει από τον Στάρμερ να παραιτηθεί, αφού το κόμμα υπέστη στις τοπικές εκλογές του Μαΐου τη μεγαλύτερη ήττα που έχει καταγράψει ποτέ κυβερνών κόμμα εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άντι Μπέρναμ (Andy Burnham) έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος εφόσον κινηθεί διαδικασία για την αντικατάσταση του Στάρμερ και, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι φαβορί για να κερδίσει.

Αλλά κάποιοι υποστηρικτές του είναι διχασμένοι αναφορικά με το πώς και το πότε θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία αμφισβήτησης του Βρετανού πρωθυπουργού.

Ο Μπέρναμ εκκινεί τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ

Ο Μπέρναμ θα ορκιστεί βουλευτής την επόμενη εβδομάδα, γεγονός που θα του δώσει την ευκαιρία να αμφισβητήσει επισήμως τον Στάρμερ, καθώς μόνο μέλη του κοινοβουλίου μπορούν να γίνουν πρωθυπουργοί.

Το Εργατικό Κόμμα έχει αυστηρούς κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του ο επικεφαλής του. Το σύστημα απαιτεί οι βουλευτές να συσπειρωθούν γύρω από συγκεκριμένους υποψηφίους και όχι απλώς να εκφράσουν την έλλειψη εμπιστοσύνης στον νυν ηγέτη τους.

Σύμφωνα με τους κανόνες, κάθε υποψήφιος πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη του 20% των βουλευτών του κόμματος, δηλαδή 81 βουλευτές συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου.

Αν ο Άντι Μπέρναμ (Andy Burnham) αποφασίσει να κινηθεί νωρίς, πιθανότατα θα πρέπει να το ανακοινώσει επισήμως πριν τις 16 Ιουλίου, όταν το κοινοβούλιο διακόπτει τις εργασίες του για το καλοκαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Στάρμερ έχει αυτομάτως δικαίωμα να είναι υποψήφιος ξανά και έχει δηλώσει ότι θα το πράξει.

Αφού οι υποψήφιοι για την προεδρία των Εργατικών κερδίσουν την υποστήριξη από τα τοπικά κομματικά παραρτήματα και τα συνδικάτα, τα μέλη του κόμματος θα ψηφίσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει δύο έως τρεις μήνες.

Ο Μπέρναμ περιμένει μετά το καλοκαίρι

Ο Μπέρναμ θα μπορούσε να επιδιώξει να αναβάλει τη διαδικασία μέχρι μετά το καλοκαίρι, ώστε να του δοθεί χρόνος να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία υπέρ του υποψήφιου των Εργατικών που θα τον αντικαταστήσει ως δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, στις εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν γύρω στα τέλη Ιουλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό θα έδινε επίσης στον Μπέρναμ την ευκαιρία να χτίσει σχέσεις και να αναζητήσει περισσότερη υποστήριξη από τους βουλευτές των Εργατικών, ιδίως από εκείνους που εξελέγησαν αφού αποχώρησε από το κοινοβούλιο το 2017.

Ένας άλλος πολιτικός εκκινεί τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας άλλος βουλευτής μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης του Βρετανού πρωθυπουργού.

Ο Γουές Στρίτινγκ, που παραιτήθηκε από υπουργός Υγείας τον Μάιο, έχει δηλώσει ότι ο Στάρμερ θα πρέπει να σκεφτεί τη θέση του στη διάρκεια του σαββατοκύριακου. Αν ο πρωθυπουργός αποτύχει να θέσει τους όρους της αποχώρησής του, ο Στρίτινγκ έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να τον αμφισβητήσει σύντομα.

Αν διεκδικήσουν την ηγεσία των Εργατικών ο Στάρμερ, ο Στρίτινγκ και ο Μπέρναμ, τότε οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο τελευταίος θα είναι νικητής.

Η νίκη Μπέρναμ προκαλεί μια συντεταγμένη αλλαγή ηγεσίας

Σύμφωνα με ένα άλλο σενάριο, ο Μπέρναμ μπορεί να επωφεληθεί από μια αλλαγή ηγεσίας χωρίς να προηγηθεί διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ.

Πολλοί βουλευτές των Εργατικών έχουν ζητήσει από τον πρωθυπουργό να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, αντί να περιμένει να τον αμφισβητήσουν επισήμως.

Μια εκλογική αντιπαράθεση μεταξύ του Στάρμερ και του Μπέρναμ θα μπορούσε να βλάψει το κόμμα, αν οι δύο πολιτικοί επιδοθούν σε προσωπικές επιθέσεις.

Αν ο Στάρμερ επιλέξει να μην θέσει υποψηφιότητα και ο Μπέρναμ εξασφαλίσει επαρκή υποστήριξη από τους βουλευτές για να συμμετάσχει στην κούρσα, ενώ οι αντίπαλοί του όχι, τότε ο Μπέρναμ θα γινόταν πρωθυπουργός.