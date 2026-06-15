Αίγιο: Νέα στοιχεία για το διπλό φονικό – Πλυμένο το μαχαίρι, καθαρισμένο με χλωρίνη το σπίτι της φρίκης

Τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων έχουν στα χέρια τους πλέον οι Αρχές, που συνεχίζουν τις έρευνες για το άγριο, διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μαχαίρι με το οποίο έγιναν οι δολοφονίες της 54χρονης και του 26χρονου γιου της διαπιστώθηκε πως είχε πλυθεί και σκουπιστεί από τον δράστη. Επίσης, ο δολοφόνος είχε φροντίσει να καθαρίσει τον τόπο του εγκλήματος με χλωρίνη.

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«Το μαχαίρι μεταφέρθηκε από την κουζίνα στο υπνοδωμάτιο. Η κοινή λογική λέει πως θα έφερε τουλάχιστον το αποτύπωμα του ατόμου που το έπιασε για τελευταία φορά. Το γεγονός πως δεν βρέθηκε κανένα απολύτως εύρημα “λέει” πολλά για το πώς χειρίστηκε το μέσο τέλεσης του εγκλήματος ο δράστης», ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές στο Patrapress.gr.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που έχει ήδη προφυλακιστεί για το στυγερό έγκλημα, συνεχίζει να δηλώνει αθώος.

Βέβαια, τα παραπάνω νέα ευρήματα καταρρίπτουν τον ισχυρισμό του ότι η μητέρα σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με μανία με το μαχαίρι, την ώρα που ο ίδιος κοιμόταν σε διπλανό δωμάτιο.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου αποκάλυψε στο MEGA πως βρέθηκαν στοιχεία παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος.

Άλλωστε, ο φερόμενος ως δράστης είχε τουλάχιστον έξι ώρες για να καθαρίσει το σπίτι, καθώς τα θύματα ξεψύχησαν πολύ νωρίς το πρωί της Τρίτης 9/6, ενώ οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν για τις σορούς κατά τις 12:00 το μεσημέρι.

«Αν θεωρήσουμε ότι αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, (σ.σ. ο 65χρονος) υπήρχε αρκετός χρόνος ώστε να αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος» σημείωσε η κυρία Δημογλίδου επισημαίνοντας ότι «αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο».

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«Υπάρχουν στοιχεία ότι έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι η αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει ίχνη» τόνισε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Σχετικά με αυτό που ισχυρίζεται ο 65χρονος Ιταλός ότι το ένα θύμα σκότωσε το άλλο και μετά η 54χρονη αυτοτραυματίστηκε, η ίδια Δημογλίδου σημείωσε ότι «ακόμα και αυτό θα πρέπει να εξηγείται ιατροδικαστικά και δεν εξηγείται ιατροδικαστικά. Η γυναίκα είχε αμυντικά τραύματα, που δείχνει ότι κάποιος άλλος της αφαίρεσε τη ζωή».

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Εν τω μεταξύ, από σήμερα, αρχίζει νέος γύρος καταθέσεων και στο μικροσκόπιο των ερευνών μπαίνει και ο φίλος του 65χρονου και γείτονας, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει εκ νέου.

Πρόκειται για το άτομο με τον οποί επικοινώνησε τηλεφωνικά ο κατηγορούμενος αμέσως μετά τον εντοπισμό των σορών, ζητώντας του να σπεύσει στο σημείο. Μάλιστα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αντίκρισε πρώτος τη σκηνή του εγκλήματος και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

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Στην αρχική του κατάθεση, φέρεται να έχει περιγράψει λεπτό προς λεπτό όλα όσα συνέβησαν από τη στιγμή που δέχθηκε το τηλεφώνημα μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε μπροστά στο μακάβριο θέαμα.

Όμως, σύμφωνα με πηγές του PatraPress.gr, αρκετά από τα λεγόμενά του χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων, καθώς υπάρχουν σημεία που θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του διπλού φονικού.

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Ο συγκεκριμένος μάρτυρας αποτελεί πρόσωπο-κλειδί, καθώς είναι το ίδιο άτομο που φέρεται να υποστηρίζει πως πριν από το έγκλημα μετέφερε ύστερα από επιθυμία του 65χρονου στο Αίγιο για επισκευή το αεροβόλο όπλο – τύπου φλόμπερ – που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του 26χρονου.

Το στοιχείο που εξετάζεται είναι η μαρτυρία πως αμέσως μετά την επισκευή, ο 65χρονος Ιταλός τον ρώτησε εάν το συγκεκριμένο όπλο «σκοτώνει», με τον ίδιο να φέρεται να του απαντά καταφατικά.

Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η μαρτυρία τότε, όπως επισημαίνεται από αξιωματικούς της ΕΛΑΣ, στο Patrapress.gr, αποτελεί ακλόνητο στοιχείο πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα.