Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Τι όπλισε το χέρι του Ιταλού; Τα σενάρια για το κίνητρο και τα “θολά” σημεία

Επιμένει στην αθωότητά του ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο Αιγίου.

Ο 65χρονος μιλώντας έξω από το γραφείο του Εισαγγελέα στον ΑΝΤ1 είπε ότι είναι αθώος τρεις φορές. «Αγαπάω πάρα πολύ και τη γυναίκα μου και τον γιο μου» φέρεται να ανέφερε.

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Οι αστυνομικοί, εν τω μεταξύ, συνεχίζουν να αναζητούν το κίνητρο του διπλού, στυγερού φονικού, με τη γιαγιά του 26χρονου να δίνει νέα στοιχεία.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε πως ο εγγονός της, που ζούσε και σπούδαζε στη Γερμανία, θα ερχόταν στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η άφιξή του επισπεύστηκε μετά από τηλεφώνημα της μητέρας του.

Σύμφωνα με τη γιαγιά του θύματος, η 54χρονη είχε προχωρήσει πριν από περίπου 2–3 μήνες στην πώληση ενός κτήματος και έστειλε τα χρήματα στον γιο της στη Γερμανία για τις ανάγκες των σπουδών του.

Αυτό φαίνεται πως ήταν και το γεγονός που προκάλεσε έντονη ρήξη με τον Ιταλό σύντροφό της, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκείνος είχε συνεισφέρει οικονομικά στην κοινή τους κατοικία και θεωρούσε ότι θα έπρεπε να έχει λόγο στη διαχείριση των χρημάτων.

Όπως ανέφερε η γιαγιά του 26χρονου, οι εντάσεις μεταξύ τους κλιμακώθηκαν, με τη μητέρα να ζητά τη βοήθεια του παιδιού της, το οποίο επέστρεψε στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

«Το παιδί δεν θα ερχόταν τώρα. Μου είχε πει ότι θα ερχόταν το καλοκαίρι για να μου γνωρίσει την κοπέλα του. Ήρθε επειδή τον κάλεσε η μητέρα του, γιατί υπήρχε πρόβλημα οικονομικό με τον Ιταλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Σύμφωνα με το MEGA, ένα άλλο σενάριο είναι ο νεαρός να ήθελε να μεταφέρει τη μητέρα του στη Γερμανία, επειδή εκείνη αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας. Σε αυτό το σενάριο, ίσως να προέβαλε αντιρρήσεις ο Ιταλός, με το πρόσχημα πως ήθελε τη σύντροφό του κοντά του.

Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση ρίχνουν φως στη φρικτή υπόθεση και προκαλούν ανατριχίλα.

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Ο 26χρονος φέρεται να δέχθηκε εξ επαφής πυροβολισμό στο κεφάλι με αεροβόλο όπλο, πιθανόν ενώ κοιμόταν, και στη συνέχεια να μαχαιρώθηκε έξι φορές.

Όσον αφορά στην 54χρονη, αυτή εντοπίστηκε με περισσότερες από 20 μαχαιριές, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα, κανένα από τα δύο θύματα δεν φέρει αμυντικά τραύματα.

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Τα αναπάντητα ερωτήματα

Εκτός από τα συντριπτικά στοιχεία σε βάρος του Ιταλού και τις αντιφάσεις στις οποίες έπεσε, οι αστυνομικοί ερευνούν το κενό 6 ωρών από τη διάπραξη του διπλού φονικού μέχρι την άφιξή τους στο μοιραίο σπίτι.

Τρία επιπλέον κρίσιμα στοιχεία είναι πως στο σπίτι δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης, ότι στο φρεσκοπλυμένο εσώρουχο εντοπίστηκαν ίχνη που παρέπεμπαν σε αίμα και πως μέσα στη μονοκατοικία παρατηρήθηκε μια έντονη οσμή οινοπνεύματος.

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Η σκέψη των αστυνομικών είναι πως ο δράστης του διπλού φονικού προσπάθησε να εξαφανίσει τα πειστήρια του εγκλήματος, ωστόσο στον πανικό του έκανε λάθη.

Επίσης, παραμένουν αναπάντητα αρκετά ερωτήματα, όπως:

-Πώς γίνεται να μην άκουσε τον ήχο από τις βολές του αεροβόλου που στοίχισαν τη ζωή στον 26χρονο;

-Πώς δεν άκουσε τις φωνές της 54χρονης που πάλεψε με τον δολοφόνο του παιδιού της πριν πέσει και η ίδια νεκρή;

-Ποια είναι η αλήθεια για το εσώρουχο που είχε πλυθεί και βρέθηκε απλωμένο στην αυλή;

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το διπλό φονικό στο Αίγιο

«Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε άμεσα διπλή ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας και συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο (εξ επαφής ) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και

Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου».