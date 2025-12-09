Αιγάλεω: Θερμοσίφωνας παραλίγο να εκραγεί – Έβγαζε λευκούς καπνούς (βίντεο)

Στο Αιγάλεω έκπληκτοι έμειναν οι γείτονες όταν είδαν από θερμοσίφωνα που βρισκόταν στην οροφή να βγαίνουν λευκοί καπνοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ευτυχώς έσκασε ο σωλήνας και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Οι ειδικοί συνιστούν να γίνεται συχνός έλεγχος.

Ο έλεγχος ενός ηλεκτρικού θερμοσίφωνα δεν έχει απόλυτο “κανόνα”, αλλά υπάρχουν γενικές συστάσεις που βοηθούν να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια:

Ετήσιος έλεγχος

Οι περισσότεροι τεχνικοί προτείνουν έναν έλεγχο κάθε 12 μήνες.

Κατά τον έλεγχο συνήθως εξετάζονται:

• Η αντίσταση για επικαθίσεις αλάτων

• Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας (θερμοστάτης)

• Η αναμεικτική βαλβίδα ασφαλείας

• Τυχόν διαρροές

• Η κατάσταση της μονώσεις

Αντικατάσταση ανοδίου μαγνησίου

Αν ο θερμοσίφωνας έχει δοχείο με επίστρωση, τότε διαθέτει και ανόδιο μαγνησίου, το οποίο προστατεύει το καζάνι από διάβρωση.

Το ανόδιο:

• Συνήθως χρειάζεται έλεγχο κάθε 1–2 χρόνια

• Και αντικατάσταση κάθε 2–4 χρόνια, ανάλογα με την ποιότητα νερού (περιοχές με “σκληρό” νερό το φθείρουν γρηγορότερα)

Καθαρισμός από άλατα

Σε περιοχές με πολύ άλατα, καλό είναι να γίνεται καθαρισμός κάθε 1–2 χρόνια, γιατί

τα άλατα μειώνουν την απόδοση και αυξάνουν την κατανάλωση ρεύματος.

Πότε χρειάζεται άμεσα έλεγχος

Αν παρατηρήσετε:

• Αργεί να ζεστάνει

• Βγάζει πολύ λίγο ζεστό νερό

• Ακούγονται “κροταλίσματα” όταν λειτουργεί

• Έχει διαρροή

• Ανεβαίνει υπερβολικά η θερμοκρασία

τότε χρειάζεται τεχνικός χωρίς καθυστέρηση.