Φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω: Υπό κατάρρευση το κτίριο απομακρύνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις (βίντεο)

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στα Δυτικά προάστια καθώς η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω προκαλώντας τεράστιες ζημιές στο κτίριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη και το κτίριο είναι υπό κατάρρευση με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν για την ασφάλεια τους οι πυροσβέστες. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική η φωτιά είναι στο πρώτο όροφο του εργοστασιού πλαστικών, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους.

Όπως αναφέρει μάρτυρας στο DEBATER νωρίτερα: «Έχουμε μείνει χωρίς ρεύμα. Θα φύγουμε δεν θα κάτσουμε εδώ. Πολύς καπνός. Ελπίζω να περιοριστεί άμεσα».

Οι κάτοικοι στο σημείο διαμαρτύρονται μέσω του DEBATER: «ότι υπάρχουν σκουπίδια στο συγκεκριμένο σημείο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποτελέσουν εύφλεκτη ύλη. Έχουμε ενοχλήσει αρκετές φορές τον Δήμο Αιγαλέου και δεν έχει γίνει καμία ενέργεια».