Πάτρα: Θερμοσίφωνας «εξερράγη» στην κουζίνα εργοστασίου – Ένας τραυματίας

Σημειώθηκε έκρηξη το απόγευμα της Τρίτης (25/11) σε θερμοσίφωνα σε εργοστάσιο της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 16:00. Ο θερμοσίφωνας “έσκασε” στον χώρο της κουζίνας ενώ μέσα βρισκόταν ένας εργαζόμενος.

Πανικός επικράτησε στο σημείο, ενώ επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρει το tempo24news.gr, η ζωή του εργαζομένου δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, ωστόσο έχει υποστεί εγκαύματα και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.