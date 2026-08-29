Αγρότες: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ

Την πραγματοποίηση αγροτικού συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγκαινίων της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα Νέα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου από διάφορες περιοχές της χώρας.

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Στις 17:00 η συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο

Το αγροτικό συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 στον Λευκό Πύργο, ενώ οι συμμετέχοντες προαναγγέλλουν και την παρουσία τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί λίγες ώρες πριν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, με τους αγρότες να επιδιώκουν να αναδείξουν τα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται:

Το αυξημένο κόστος παραγωγής .

. Οι εκκρεμείς πληρωμές προς τους παραγωγούς.

προς τους παραγωγούς. Οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα στις αγροτικές ενισχύσεις .

. Η έλλειψη ρευστότητας.

Η λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής.

Οι εκπρόσωποι των παραγωγών αναμένεται να ζητήσουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, ενόψει των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ποιες περιοχές συμμετείχαν στη σύσκεψη

Στη σύσκεψη στα Νέα Μάλγαρα έλαβαν μέρος εκπρόσωποι αγροτών από:

Τη Θεσσαλονίκη.

Τη Λάρισα.

Τις Σέρρες.

Την Καρδίτσα.

Την Ημαθία.

Την Πιερία.

Την Πέλλα.

Τα Γρεβενά.

Η παρουσία εκπροσώπων από πολλές αγροτικές περιοχές αποτυπώνει την πρόθεση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων να δώσει πανελλαδικό χαρακτήρα στην κινητοποίηση.

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Οι οργανωτικές λεπτομέρειες για την κάθοδο των τρακτέρ και τη συμμετοχή των κατά τόπους αγροτικών συλλόγων αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα.