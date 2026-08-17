Πακέτο ΔΕΘ: Τι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης για τη μεσαία τάξη – Τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το πακέτο της ΔΕΘ, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου ξεκινά νέος κύκλος συσκέψεων για τη διαμόρφωση των μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, εντός της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου.

Το βασικό πλαίσιο των παρεμβάσεων έχει αρχίσει να διαμορφώνεται, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις για το εύρος, το κόστος και το ακριβές περιεχόμενο των μέτρων δεν έχουν ακόμη ληφθεί. Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν τα δημοσιονομικά δεδομένα, πριν οριστικοποιηθεί το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

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Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες συγκλίνουν στην κατεύθυνση ενός πακέτου με έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη στήριξη της μεσαίας τάξης, ενώ στο κυβερνητικό «ραντάρ» βρίσκονται επίσης μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, αγρότες και ιδιοκτήτες ακινήτων.

Το ύψος του πακέτου παραμένει ανοιχτό

Ένα από τα βασικά ζητήματα που μένει να οριστικοποιηθεί είναι το συνολικό δημοσιονομικό κόστος.

Οι εκτιμήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν είναι ενιαίες. Πληροφορίες τοποθετούν το πακέτο περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ άλλα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι μπορεί να προσεγγίσει τα 2 δισ. ευρώ. Να τονιστεί πως οι εκτιμήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν είναι ενιαίες, ενώ πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έχει δημόσια μιλήσει για πακέτο που θα ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

Ως εκ τούτου, το ακριβές ποσό δεν θα πρέπει ακόμη να θεωρείται «κλειδωμένο», καθώς οι τελικές αποφάσεις αναμένονται προς το τέλος Αυγούστου.

Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο

Κεντρικός στόχος του κυβερνητικού σχεδιασμού είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η περαιτέρω ελάφρυνση της μεσαίας τάξης.

Στο τραπέζι βρίσκονται παρεμβάσεις που αφορούν τη φορολογία, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης μέτρα που αφορούν τους συνταξιούχους, τους αγρότες και το στεγαστικό.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο να έχουν οι παρεμβάσεις μόνιμο χαρακτήρα και να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της οικονομίας.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν μία από τις ομάδες που βρίσκονται ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα.

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Στις συζητήσεις περιλαμβάνονται φορολογικές παρεμβάσεις και αλλαγές που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις επιβαρύνσεις για επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το σύστημα τεκμαρτού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη οι αλλαγές που τελικά θα ανακοινωθούν.

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Στο κάδρο συνταξιούχοι, αγρότες και στεγαστικό

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις για τον αγροτικό κόσμο.

Παράλληλα, το στεγαστικό παραμένει ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα, με το κόστος κατοικίας να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πιέσεις για τα νοικοκυριά.

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Οι σχετικές προτάσεις αξιολογούνται μαζί με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του πακέτου και αναμένεται να ξεκαθαρίσουν όσο πλησιάζει η ΔΕΘ.

Η «Ατζέντα 2030»

Οι εξαγγελίες της φετινής ΔΕΘ αναμένεται να έχουν ευρύτερο χρονικό ορίζοντα και να συνδεθούν με την κυβερνητική «Ατζέντα 2030».

Ο σχεδιασμός δεν αφορά μόνο τα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα ή μέσα στο 2027, αλλά έναν ευρύτερο οδικό χάρτη φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων για τα επόμενα χρόνια.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι κυβερνητικές συσκέψεις θα πυκνώσουν και το οικονομικό επιτελείο θα αποκτήσει σαφέστερη εικόνα για τον δημοσιονομικό χώρο που μπορεί να αξιοποιηθεί.