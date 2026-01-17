Αιτωλοακαρνανία: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», ομολόγησε ο δράστης του άγριου φονικού – Εξετάζεται το ενδεχόμενο ερωτικής αντιζηλίας

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία μετά την άγρια δολοφονία του προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου, Κώστα Αλεξανδρή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που συγκεντρώνουν οι Αρχές προκύπτει ότι οι λόγοι που όπλισαν το χέρι του δράστη είναι προσωπικοί και πιθανότατα σχετίζονται με ένα γυναικείο πρόσωπο.

Το θύμα της επίθεσης

Ο δράστης λίγες ώρες μετά το φονικό περιστατικό παραδόθηκε στους αστυνομικούς και παραδέχθηκε ότι έστησε καρτέρι στο θύμα του. Όταν ο άτυχος 51χρονος περνούσε με το αυτοκίνητό του, από το σημείο τον πυροβόλησε τρεις φορές με καραμπίνα. Το θύμα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε σε γκρεμό.

«Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, όταν τηλεφώνησε κι ομολόγησε την πράξη του, ενώ, παρέδωσε και το όπλο της δολοφονίας.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές εντόπισαν ένα όπλο βρέθηκε και στο αυτοκίνητο του 51χρονου θύματος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, όλα έγιναν σήμερα (17.01) στην περιοχή της Μακρυνείας. Το περιστατικό συνέβη στη θέση Αρβανίτης Μακρυνείας, πλησίον του Λιθοβουνίου, όπου ο δράστης φέρεται να περίμενε το θύμα.

Στο σημείο που εγκλήματος έσπευσε Πυροσβεστική και δύναμη της Αστυνομίας. Ο φερόμενος ως δράστης αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.