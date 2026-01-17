Άγριο έγκλημα στο Αγρίνιο: «Γάζωσαν» με καραμπίνα 50χρονο πρόεδρο κοινότητας μέσα στο αυτοκίνητο του – Συνελήφθη ο δράστης

Θύμα δολοφονικής επίθεσης έπεσε το πρωί του Σαββάτου (17.01) ο Κώστας Αλεξανδρής, πρόεδρος του Λιθοβουνίου Αγρινίου.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, ο 50χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μετά από πυροβολισμό, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα. Την ώρα που ο Κώστας Αλεξανδρής βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το αυτοκίνητο του θύματος

Ο 50χρονος, πατέρας ενός παιδιού, έχασε ακαριαία τη ζωή του, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, τo αυτοκίνητο που οδηγούσε το θύμα ξέφυγε της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι. Για το λόγο αυτό αρχικά υπήρξε κινητοποίηση για τροχαίο. Όταν όμως οι αρχές έφτασαν στο σημείο άρχισε να «ξετυλίγεται το κουβάρι» της υπόθεσης.

Το θύμα της επίθεσης

Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να είναι και αυτός από την περιοχή και διατηρούσε συγγενικό και επαγγελματικό δεσμό με το θύμα. Πρόκειται για έναν 44χρονο άνδρα που φέρεται να έχει εντοπιστεί από τις αστυνομικές αρχές και οδηγείται στην Ασφάλεια Αιτωλίας.

Ο φερόμενος ως δράστης αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.