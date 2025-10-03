Αγρίνιο: Πρόωρος τοκετός λόγω λάθους φαρμάκου – Η μάχη για δικαίωση συνεχίζεται (βίντεο)

Μια γυναίκα στο Αγρίνιο υπέστη πρόωρο τοκετό αφού της χορηγήθηκε λανθασμένα φάρμακο που προοριζόταν για άλλη έγκυο στο διπλανό κρεβάτι.

Η γυναίκα νοσηλεύτηκε προληπτικά και της δόθηκαν τρία υπογλώσσια φάρμακα, τα οποία της ζητήθηκε να φτύσει δέκα λεπτά αργότερα. Παρά το σοκαριστικό λάθος, η μητέρα και το παιδί σώθηκαν, ωστόσο ξεκινά τώρα η μάχη της οικογένειας για δικαίωση, ενώ στο νοσοκομείο επικράτησε πανικός μετά το συμβάν.

Το χρονικό του συμβάντος

Μία γυναίκα στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της, πιστεύοντας ότι της είχαν σπάσει τα νερά, πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του τοκετού.

Για προληπτικούς λόγους, εισήχθη στο νοσοκομείο και της χορηγήθηκαν τρία υπογλώσσια φάρμακα, τα οποία της ζήτησαν να φτύσει δέκα λεπτά αργότερα. Η ίδια εξήγησε ότι τα χάπια είχαν πλέον λιώσει και δεν μπορούσε να τα φτύσει.

Ακολούθησε πανικός, αλλά τελικά το μωρό γεννήθηκε με καισαρική τομή. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι τα φάρμακα προορίζονταν για άλλη γυναίκα, της οποίας το έμβρυο είχε χάσει τη ζωή του και έπρεπε να υποβληθεί σε απόξεση.

Η γυναίκα που της χορήγησαν το λάθος φάρμακο τι λέει;

Η γυναίκα που δέχτηκε κατά λάθος το φάρμακο βρήκε τη δύναμη να μιλήσει στο Mega, εκφράζοντας τον πόνο, την απογοήτευση και την πικρία της, αλλά ταυτόχρονα και την ελπίδα να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας.

«Πήγαμε, κάναμε κάποιες εξετάσεις εκεί και θα φεύγαμε το επόμενο πρωί που θα με ξαναβλέπανε. Μου είπαν ότι είχα κολπικά υγρά, και στις 6 το πρωί έρχεται η μαία και μου δίνει 3 χάπια και μετά από λίγη ώρα ξαναμπήκε μέσα και μου είπαν να τα βγάλω. Πήγαμε στον καρδιοτοκογράφο να ακούσουμε την καρδιά του μωρού αλλά δεν ακουγόταν καλά και με βάλανε γρήγορα, χωρίς να με ενημερώσουν πως πάμε για καισαρική. Εγώ είχα αγχωθεί για το παιδί κυρίως. Με ετοιμάσαμε γρήγορα για καισαρική αλλά αφήσαμε να μπούμε. Ευτυχώς το παιδί μου ήταν καλά. Ήταν να τα δώσουν σε μία άλλη γυναίκα που ήταν στο διπλανό δωμάτιο και τα έδωσαν σε μένα. Κανένας δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη, όχι ότι μετράει», εξηγεί.

Νοσοκομείο Αγρινίου: Η δική του εκδοχή για το περιστατικό

Το νοσοκομείο του Αγρινίου, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι τα γεγονότα εξελίχθηκαν διαφορετικά.

«Όλη την βάρδια ήμουν κοντά στην λεχώνα και τους συγγενείς της παραδίδοντας έδωσα εντολή στο προσωπικό όλο το Σαββατοκύριακο να είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική απέναντι στην λεχώνα και τους συγγενείς της», όπως φέρεται να ανέφερε η προϊσταμένη.

Η εκδοχή της νοσηλεύτριας για το λάθος φάρμακο

Στο Mega μίλησε και η νοσηλεύτρια που χορήγησε κατά λάθος το φάρμακο, περιγράφοντας τι συνέβη εκείνη την ημέρα.

«Ετοίμαζα το δίσκο και άρχισα να φτιάχνω τα παυσίπονα των γυναικών. Εκείνη την ώρα ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο και με ενημερώνει η συνάδελφος ότι ήταν η προϊσταμένη εφημερίας και ζήτησε στοιχεία για την δύναμη της κλινικής. Περίπου στις 6:05 χτυπάει ξανά το τηλέφωνο και ενώ ήμουν σε κίνηση νοσηλείας, με ενημερώνει η συνάδελφος ότι ήταν ο εφημερεύων ιατρός και έδωσε προφορική εντολή να χορηγηθούν 3 ταμπλέτες cytotec υπογλώσσια στη γυναίκα που είχε παλίνδρομη κύηση. Επιστρέφω, παίρνω τα χάπια και μπαίνω στο δωμάτιο 102 και δίνω τα φάρμακα στην άλλη γυναίκα που ήταν έγκυος 37 εβδομάδων.

Της είπα να τα βάλει κάτω από την γλώσσα. Ήταν μαζί με τον σύζυγό της. Με ρώτησε ο σύζυγος: ‘’Τι είναι αυτά τα φάρμακα’’ και τους είπα ότι είναι για συσπάσεις της μήτρας. Ολοκληρώνω την νοσηλεία στο θάλαμο και μπαίνω στο δωμάτιο 103. Μόλις μπήκα στο 103, τότε κατάλαβα αμέσως το λάθος κι επειδή γνωρίζω το φάρμακο, δεν ήθελα να βάλω σε κίνδυνο ούτε τη γυναίκα ούτε το έμβρυο και ενήργησα αμέσως. Εκείνη τη στιγμή πανικοβλήθηκα και ενημέρωσα αμέσως την συνάδελφο και την ρώτησα: ‘’Έπρεπε σε εκείνη να δώσω το φάρμακο;’’. Ρώτησα τη γυναίκα: ‘’Ήπιατε τα φάρμακα που σας έδωσα;’’. Μου απάντησε: ‘’Ναι τα ήπια’’ και της είπα αν κάποιο από τα χάπια δεν έχει λιώσει να το φτύσει. Ενημέρωσα την γυναίκα και το σύζυγο: ‘’Συγγνώμη, έκανα λάθος’’.

Προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου για να μην πανικοβάλλω τη γυναίκα. Της είπα να σηκωθεί και να πάει στον καρδιοτοκογράφο. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα για να μην υπάρξει πρόβλημα ούτε στη γυναίκα ούτε στο έμβρυο. Ενημέρωσα το γιατρό που εφημέρευε. Ήμουν ειλικρινής, είχα το θάρρος και την ηθική και δεν απέκρυψα το λάθος μου. Ήμουν πολύ ταραγμένη και συνάδελφοι με οδήγησαν στο χώρο ανάνηψης. Μέτρησαν την πίεσή μου και μου έδωσαν χάπι για την ταχυκαρδία. Ζήτησα συγνώμη», όπως δήλωσε η νοσηλεύτρια στο τηλεοπτικό κανάλι.

Ξανά έγκυος η γυναίκα

Με το πέρασμα του χρόνου και την επιστροφή στη ρουτίνα της ζωής, μια αχτίδα ελπίδας φωτίζει την πονεμένη αυτή ιστορία: η γυναίκα περιμένει ξανά παιδί.

«Δεν πρόκειται για ένα απλό λάθος, πρόκειται για συστηματική αμέλεια. Έχω ήδη κινηθεί νομικά από ευθύνη αυτό που ζήσαμε σε αυτό το νοσοκομείο να μην το ζήσει κανείς», είπε η έγκυος γυναίκα.

Τώρα, όπως επισημαίνουν, απομένει μόνο ένα ανοιχτό ζήτημα: η δικαίωση για όσα υπέστησαν. Ο δικηγόρος της γυναίκας που της χορηγήθηκαν τα λάθος φάρμακα, μιλώντας στο Mega, δήλωσε ότι η ποινική διαδικασία για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Η νοσηλεύτρια που έδωσε τα φάρμακα έχει αποδεχθεί πλήρως την ευθύνη της και έχει κάνει χρήση συγκεκριμένη διάταξη του ποινικής δικονομίας για διαπραγμάτευση και της έχει επιβληθεί ήδη ποινή», έκλεισε ο δικηγόρος.

