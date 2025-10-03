Άρτα: «Τη ρώτησα αν έχει αλλεργία και μου είπε όχι» – «Λύνει» τη σιωπή της η νοσηλεύτρια της 28χρονης εγκύου που πέθανε από αλλεργικό σοκ

Σοαρισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο την υπόθεση θανάτου της 28χρονης εγκύου στην Άρτα, στην οποία χορηγήθηκε αντιβίωση που παρουσίασε αλλεργία και λίγη ώρα αργότερα έχασε τη ζωή της.

Η νοσηλεύτρια που το μοιραίο βράδυ βρέθηκε στο θάλαμο της 28χρονης γυναίκας «λύνει» για πρώτη φορά τη σιπωπή της μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Δεν με φώναξε ο σύζυγος για να πάω. Ήμουν ήδη μέσα στον θάλαμο μαζί με την γυναίκα, όταν τινάχτηκε από το κρεβάτι και μου είπε: ”Δεν νιώθω καλά”. Αμέσως έτρεξα πάνω της, την έπιασα και την ρώτησα: ”Κορίτσι μου τι έχεις; Τι νιώθεις; Σου έχει ξανασυμβεί;”. Η κοπέλα στην αρχή δεν μπορούσε να προσδιορίσει τι ακριβώς ένιωθε. Όταν έκανε τον εμετό, αμέσως άρχιζα να φωνάζω. Φώναζα: ”Γρήγορα γιατρός!”. Και ήρθαν άμεσα, πρώτα η ειδικευόμενη και στην συνέχεια φωνάξαμε τον εντατικολόγο και τον αναισθησιολόγο. Αυτά έγιναν μέσα σε πολύ λίγα λεπτά», αποκαλύπτει.

«Όχι πολύ νωρίτερα. Σας λέω όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τι πιστεύετε δηλαδή; Ότι θα έβλεπα την ασθενή σε αυτή την κατάσταση και θα έφευγα; Υπηρετώ αυτό το λειτούργημα 37 ολόκληρα χρόνια. Κι εμείς πονάμε γι’ αυτήν την απώλεια. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα», εξομολογείται.

«Ακούστηκε ότι είπα στον σύζυγο: ”Και τι θες να κάνω εγώ;”. Δεν ισχύει αυτό. Ο σύζυγος ειπώθηκε ότι έψαχνε για γιατρό εκείνη την ώρα. Εγώ του είπα: ”Εγώ είμαι νοσηλεύτρια”. Δεν του είπα ποτέ: ”Τι θες να κάνω;”. Ήμουν εκεί, μαζί με την κοπέλα. Την κρατούσα που έκανε εμετό. Εγώ κατανοώ τον πόνο της οικογένειας. Πονάει, έχει χάσει άνθρωπο, όμως όλοι τρέξαμε. Αμέσως ήρθαν οι γιατροί. Είμαστε κι εμείς όλοι συντετριμμένοι», συμπληρώνει η νοσηλεύτρια.

«Την ρωτήσαμε τρεις φορές αν έχει αλλεργία και μας είπε όχι. Την ρώτησα κι εγώ, και η ειδικευόμενη γιατρός και η μαία. Την ρωτήσαμε ξανά κι εκείνη την ώρα που άρχισαν τα πρώτα συμπτώματα: ”Είπες ότι δεν έχεις αλλεργίες. Ισχύει;”. Και μας απάντησε: “Όχι, δεν έχω αλλεργίες”», υπογραμμίζει.

Το Σάββατο η εκταφή της εγκύου

Το Σάββατο αναμένεται να γίνει τελικά η εκταφή της 28χρονης εγκύου που βρήκε τραγικό τέλος στο νοσοκομείο της Άρτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εντολή δόθηκε από τον εισαγγελέα μετά την μηνυτήρια αναφορά της δικηγόρου της που ζητά την εκταφή της σορού προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις. Επίσης, με εντολή του εισαγγελέα έχει αφαιρεθεί ο ιατρικός φάκελος της Σπυριδούλας και έχει μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας.

Η οικογένεια της 28χρονης είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα της Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, παράλληλα με το αίτημα εκταφής.

“Είχαν διαφωνία οι γιατροί για την αντιβίωση”

Η οικογένεια της νεαρής γυναίκας στην Άρτα που ήταν έγκυος στον δεύτερο μήνα και είχε πάει λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο με κολπική αιμορραγία, δεν γνώρισε ότι είχε σχετικό δικαίωμα με αποτέλεσμα να μην έχει ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, αλλά και τοξικολογικών εξετάσεων.

Η 28χρονη, που ήταν ήδη μητέρα ενός 2χρονου κοριτσιού, πήγε την Κυριακή στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, ωστόσο ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

“Είχαν διαφωνία οι δύο γιατροί. Ο ένας υποστηρίζει ότι γιατί της χορηγήθηκε αυτή η αντιβίωση που προκαλεί ανακοπή, ο άλλος επέμενε ότι αυτή την αντιβίωση χορηγούν. Δεν γνωρίζουμε ποια αντιβίωση χορηγήθηκε“, είπε η Σταματία Μάρκου, δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, την αντιβίωση στην 28χρονη χορήγησε νοσηλεύτρια, λαμβάνοντας οδηγίες από γιατρό μέσω τηλεφώνου. Προτού τη χορήγηση της αντιβίωσης είχε δοθεί ένα σκεύασμα ως παυσίπονο, με την οικογένεια να μη γνωρίζει εάν υπήρξε αντίδραση μεταξύ των δύο φαρμάκων.

Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Υπενθυμίζεται επίσης πως έχει διαταχθεί ΕΔΕ σχετικά με το τι συνέβη κατά την εισαγωγή της 28χρονης στο νοσοκομείο της Άρτας, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν.