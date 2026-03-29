Αγρίνιο: Επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Ταυτοποιήθηκαν δύο ανήλικοι

Ένας 18χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι το βράδυ του Σαββάτου (29/03), στην οδό Στάικου, στο κέντρο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με όσα γράφει η ΕΡΤ, έχουν ταυτοποιηθεί δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών για την επίθεση στο Αγρίνιο.

Σημειώνεται ότι ο ανήλικος τραυματίστηκε στο πόδι από σουγιά και χρειάστηκε να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε συγγενικό του πρόσωπο που ήταν μαζί του και δεν τραυματίστηκε.

Σε έξι εξαγωγές υπόπτων έχει προχωρήσει η Αστυνομία, ενώ φαίνεται από την έρευνα ότι πίσω από το περιστατικό κρύβονται προσωπικές διαφορές.