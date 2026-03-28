Αγρίνιο: Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο δέχθηκε νεαρός – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών
Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 28/3 στο Αγρίνιο όταν ένας νεαρός δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων.
Μάλιστα, σύμφωνα με το agriniopress δέχθηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Παράλληλα, γίνονται εκτεταμένες έρευνες για προσαγωγές υπόπτων ατόμων.
