Ιός του Δυτικού Νείλου: Η αόρατη απειλή επέστρεψε – Πώς να προφυλαχθείτε από τα μολυσμένα κουνούπια

Ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί για τα καλά και στη χώρα μας και όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και φέτος τα κουνούπια έχουν κάνει ήδη τον την εμφάνιση τους.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συστήνει μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος αναμένεται να επανακυκλοφορήσει και τη φετινή χρονιά.

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2.184 κρούσματα και 301 θάνατοι από το 2010 στην Ελλάδα

Κρούσματα λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου καταγράφονται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, κάθε χρόνο, κατά την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Από το 2010 και μετά, εμφανίζονται κρούσματα σχεδόν κάθε χρόνο και στη χώρα μας. Από το 2010 έως το 2025 έχουν καταγραφεί στη χώρα μας συνολικά 2.184 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό (με μέσο ετήσιο αριθμό 123 κρούσματα), εκ των οποίων ποσοστό 71% αφορούσε σε πιο σοβαρά περιστατικά με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 301 ασθενείς (14%) είχαν θανατηφόρο κατάληξη.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και σε περισσότερους από τους μισούς Δήμους της χώρας, στο παρελθόν.

Βάσει των ιστορικών επιδημιολογικών δεδομένων, θεωρείται αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικώνκαι κατά την τρέχουσα περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών 2026.

Πώς μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με τοτσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά,ορισμένα είδη κυρίως άγριων πτηνών. Οι άνθρωποι που μολύνονται δε μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια ή σε άλλους ανθρώπους.

Οι επιπλοκές

Στην πλειονότητά τους, τα άτομα που μολύνονται δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια συμπτώματα. Ωστόσο, σε ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο από 1%), τα άτομα που μολύνονται εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα).

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Προσοχή στους ηλικιωμένους

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα πρέπει να λαμβάνουν ατομικά μέτρα προστασίας από κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά. Η μεγάλη ηλικία αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα κινδύνου για σοβαρή νόσηση και θανατηφόρες επιπλοκές.

Μέτρα προστασία από τον ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ συστήνει να λαμβάνετε επιμελώς ατομικά μέτρα προστασίας, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών:

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Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και περιβάλλοντος (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά/ ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.

Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά, καθώς εκεί αφήνουν τα αβγά τους τα κουνούπια. Με τον τρόπο αυτό, βοηθάτε ουσιαστικά να περιοριστούν οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών στους ιδιωτικούς σας χώρους (όπου δεν μπορούν να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές).

Συγκεκριμένα:

− Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών καιεξαλείψτε τις εστίες αυτές.

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− Όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό: αναποδογυρίστε τα ή καλύψτε τα ή ανανεώνετε το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

− Καθαρίστε υδρορροές, φρεάτια και λούκια.

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− Καλύψτε με σήτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.