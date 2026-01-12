Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη 16χρονη Λόρα που αγνοείται να συνομιλεί με «ύποπτο άνδρα»

Με την αγωνία να κορυφώνεται, οι γονείς της 16χρονης Γερμανίδας, Λόρα Λομτέφ, ζουν δραματικές ώρες από τη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνισή της στην Πάτρα.

Οι Αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες, εξετάζοντας κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της ανήλικης.

Η Λόρα, η οποία διαμένει μόνιμα στο Ρίο Πατρών, αγνοείται από το πρωί της Πέμπτης (08.01). Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, ανακριτικές ομάδες και εθελοντές, ενώ οι γονείς της απευθύνουν δημόσια έκκληση για βοήθεια προς όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη εξαφανίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Καθοριστικό στοιχείο στην έρευνα αποτελεί βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στο οποίο η Λόρα φαίνεται να συνομιλεί με έναν ηλικιωμένο άνδρα. Την ίδια εικόνα επιβεβαιώνουν και αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι κατέθεσαν ότι οι δύο συνομιλούσαν για περίπου μισή ώρα.

Όπως ανέφερε μάρτυρας, η επικοινωνία γινόταν μέσω εφαρμογής μετάφρασης στο κινητό, καθώς η Λόρα δεν μιλούσε καλά ελληνικά.

Στα πλάνα, η ανήλικη κρατά έναν σάκο με ρούχα, ενώ ο ηλικιωμένος άνδρας εμφανίζεται να συνοδεύεται από ακόμη ένα νεαρό κορίτσι, το οποίο –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν γνώριζε η Λόρα.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Το χρονικό της εξαφάνισης προκαλεί έντονο προβληματισμό. Μετά τη συνάντηση, ο ηλικιωμένος άνδρας και το άλλο κορίτσι αποχώρησαν με όχημα, ενώ η Λόρα επιβιβάστηκε σε ταξί, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την προσπάθεια εντοπισμού της διαδρομής που ακολούθησε.

Συγκλονίζει η έκκληση της μητέρας της, η οποία μέσω στενής φίλης απευθύνεται στην κόρη της:

«Λόρα, γύρισε πίσω ή έστω επικοινώνησε μαζί μας να ξέρουμε ότι είσαι καλά. Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί σου, απλώς φοβόμαστε».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι μαρτυρίες στενής οικογενειακής φίλης, η οποία κάνει λόγο για πιθανή προσέγγιση της ανήλικης μέσω συνομήλικου κοριτσιού και για ενδεχόμενο παραπλάνησης από τον ηλικιωμένο άνδρα, που φέρεται να παρουσιαζόταν ως «πατέρας». Όπως σημειώνει, η Λόρα επιθυμούσε ανεξαρτησία και εργασία, κάτι που οι γονείς της είχαν μεταθέσει χρονικά μέχρι την ενηλικίωσή της.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξετάζουν και πληροφορίες που θέλουν τη 16χρονη να έχει κατευθυνθεί προς την περιοχή του Ζωγράφου, ενώ συνεχίζεται η διασταύρωση όλων των καταθέσεων.

Η οικογένεια καλεί όποιον έχει δει τη Λόρα ή γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές ή με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη γραμμή για τις εξαφανίσεις 116000, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο.