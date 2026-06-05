Νεαρός στην Ε. Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης έτρεχε με 173 χλμ/ωρα σε δρόμο με όριο τα 90χλμ/ωρα – Οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο

Χειροπέδες σε 19χρονο ο οποίος εντοπίστηκε σε ΙΧ να τρέχει με ταχύτητα 173 χλμ/ώρα στην Ε. Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης πέρασε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, αργά το απόγευμα χθες (04/06), ο 19χρονος κατελήφθη να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο κινούμενος με ταχύτητα 173 χλμ/ ώρα στην Ε. Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 90χλμ/ώρα.

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Επίσης συνελήφθη και ένας 36χρονος Έλληνας, ο οποίος, πρωινές ώρες χθες, κατελήφθη να οδηγεί φορτηγό όχημα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Σερρών, στερούμενος άδειας ικανότητος οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ..

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.