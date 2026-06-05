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Χανιά: Σοκ με 40χρονο που έπεσε στο κενό από όροφο νοσοκομείου και έβαλε τέλος στην ζωή του

Κατέβηκε από το αυτοκίνητο έτρεξε, ανέβηκε γρήγορα τις σκάλες και πήδηξε στη συνέχεια στο κενό.

Χανιά: Σοκ με 40χρονο που έπεσε στο κενό από όροφο νοσοκομείου και έβαλε τέλος στην ζωή του
ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ
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Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε όταν ένας 40χρονος άνδρας έπεσε στο κενό από όροφο του Νοσοκομείο Χανίων και έχασε την ζωή του.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το τραγικό γεγονός σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (5/6) πρόκειται για Χανιώτη, ο οποίος δεν ήταν νοσηλευόμενος και φέρεται να μετέβη σήμερα το πρωί στο Νοσοκομείο με συγγενικό του πρόσωπο.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο άνδρας μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητο φέρεται να έτρεξε, να ανέβηκε γρήγορα τις σκάλες φτάνοντας στον 4ο ή 5ο όροφο, πηδώντας στη συνέχεια στο κενό.

Στο Νοσοκομείο έχει σπεύσει η Αστυνομία ενώ επικρατεί αναστάτωση.

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