Πάτρα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης μαθήτριας – Δεν επέστρεψε από το σχολείο

Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Πάτρα, καθώς αγνοούνται τα ίχνη μίας 16χρονης μαθήτριας από το πρωί της Πέμπτης (04/06).

Σύμφωνα με όσα γράφει το tempo24.gr, το μεσημέρι ο πατέρας της ανήλικης μετέβη στην Ασφάλεια Πατρών και δήλωσε την εξαφάνιση της, διότι η 16χρονη δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής και δεν είχε επιστρέψει σπίτι μετά το τέλος του σχολείου.

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Όπως είπε στις αρχές, η ανήλικη έφυγε το πρωί από την οικία της με προορισμό το λύκειο που φοιτά, ώστε να συμμετέχει στις ενδοσχολικές – προαγωγικές εξετάσεις. όμως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι της.

Οι συγγενείς της επιχείρησαν αρκετές φορές να έρθουν σε επαφή μαζί της, ωστόσο δεν κατάφεραν να τη βρουν, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Από την πρώτη στιγμή έχει τεθεί σε κινητοποίηση η Ασφάλεια Πατρών, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό της ανήλικης.